Renouvellement de la classe politique : ‘’si le critère, c’est l’âge, on n’est pas sorti des problèmes’’ (Mamadou Baadiko)

Invité ce mardi 21 septembre 2021 dans l’émission “Mirador’’ de FIM FM”, Mamadou Baadiko Bah, président de l’UFD, s’est exprimé sur plusieurs sujets d’intérêt national, dont le renouvellement de la classe politique suggéré par le cardinal Robert Sarah au CNRD.

Pour le désormais ex-député de la 9ème législature, le poids politique en Guinée n’est pas une question d’âge. Il ajoute que la nouvelle classe politique est fabriquée par le système des corrompus.

« Chacun prend la responsabilité de ses paroles. Le poids politique, ce n’est pas un problème d’âge. Je dis que si le critère, c’est l’âge, on n’est pas sorti des problèmes, parce que la nouvelle classe politique a été fabriquée par le système corrompu prédateur que nous avons connu depuis 1958. Donc dire qu’il faut nettoyer ça et sortir du néant des hommes neufs ou des femmes neuves, ce n’est pas juste, puisqu’il faut partir des principes. Nous connaissons l’arène politique, où c’est le plus grand hurleur, le plus grand insulteur public, celui qui a le plus d’entregent, celui qui sait plus faire les couloirs et faire jouer les influences des personnes, qui va triompher », a martelé le président de l’UFD.

Poursuivant, Mamadou Baadiko Bah dira qu’il faut mettre de véritables critères objectifs pour qu’on sache ce que chacun peut faire, de quoi il vit, quels sont les états des services, tout en titillant l’ex-président Alpha Condé.

« Il faut mettre de véritables critères objectifs, pour qu’on sache d’abord ce que chacun peut faire en dehors des bavardages dans les réseaux sociaux. Quels sont les états des services? Il fait la politique très bien mais il vit de quoi. On ne va pas revenir sur l’ex-président Alpha Condé. Mais ce monsieur, en dehors de 2 ans où il a été assistant d’un professeur de droit à l’université, je ne l’ai jamais entendu dire je vais au travail. Quelqu’un qui n’a jamais édifié un mur. Alpha Condé était un démarcheur. Il faut dire les mots comme il faut. Et un démarcheur est un travailleur libre. Je vous dis qu’il a été expulsé du Cameroun … parce que qu’il était soupçonné de pratiques de corruption. Je dis qu’il n’a jamais travaillé après les 2 ans. Et il n’y a qu’en Guinée qu’on peut avoir un président comme ça. Seuls l’ethnocentrisme ambiant et la corruption ambiante qui peuvent permettre à des éléments comme ça d’accéder à la magistrature suprême », a-t-il ajouté.

Comme on le voit donc, si certains aspirent au renouvellement de la classe politique, d’autres par contre pensent d’abord au gouvernement de Mamady Doumbouya, président du CNRD, et à la durée de la transition.

Christine Finda Kamano