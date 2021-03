Renouvellement du Bureau de la GUICA de NY, NJ, CT. : important communiqué de la commission électorale

Renouvellement du Bureau de la GUICA (Guinean Community of America) de NY, NJ, CT.

Objet : Élaboration du calendrier électoral pour mise en place d’un nouveau de la GUICA (Guinean Community of America) de NY, NJ, CT.

Messieurs les membres de la GUICA NY-NJ-CT;

Mes chers compatriotes.

Lors de de sa première réunion de la commission électorale indépendante, le 21 Mars 2021, sous la présidence de Mory Kouyaté, il a été recommandé à l’unanimité à ce que le calendrier des évènements ci-dessous se déroulent comme ci :

Le recensement commence le 1er Avril 2021 et se termine le 30 du même mois



1/ Début du dépôt des candidatures et caution électorale : 1er Avril 2021.



Date limite du dépôt des candidatures et caution électorale : 30 Avril 2021.



2/ Date de l’élection : 13 Juin 2021

3/ Il y aura 3 débats par zoom en collaboration avec les médias communautaires.



*Premier débat : 16 Mai 2021



*Deuxième débat : 23 Mai 2021



* Troisième débat : 6 Juin 2021

Pour le Renouvellement du bureau de la GUICA prévu au mois de Juin 2021.

Vu le retard de la tenue des élections causé par la maladie du Covid-19,

Vu aussi l’approche du mois de Ramadan prévu le 12 avril 2021,

Vu que le temps du 16 avril est trop proche et ne sera plus convenable,

Vu que le mandat du bureau sortant prendra fin le 16 avril 2021, mais prolongé jusqu’à l’élection du nouveau bureau le 13 Juin 2021.

Il est à noter que : Les sages et les Présidents des quatre régions naturelles de New York ; les sages et les présidents de New Jersey, Connecticut et les membres de la commission électorale présents ont recommandé à l’unanimité à ce que le Bureau Exécutif sortant de la GUICA, NY-NJ-CT reste en place jusqu’à l’élection du nouveau bureau.

Dans le souci de la consolidation de la cohésion sociale et de la fraternité entre les Guinéens, je vous prie monsieur le président, d’accepter mes sentiments fraternels de haute considération.

Mory Kouyaté, président de la commission électorale indépendante

Voici les liens du recensement …

1- COMMUNAUTE GUINEENNE DE NY/NJ/CT