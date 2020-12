Renouvellement du permis Technique d’Exploitation : important communiqué de l’ONT

COMMUNIQUE- Dans le cadre de l’application du Décret D/2013/136/PRG/SGG, réglementant les établissements hôteliers, de restauration et de loisirs ; la Direction Générale de l’Office National du Tourisme (ONT) invite les propriétaires et gérants d’Hôtels, Appartement-hôtels, Auberges, Motels, Résidences, Restaurants, Bars, Maquis, Services Traiteurs, Pâtissiers, Dancing, Night-club et Espaces d’animation, à se mettre en règle par rapport au Permis Technique d’Exploitation en faisant sans délais auprès de l’Office National du Tourisme (ONT), renouveler ledit document arrivé à expiration ou à se le faire délivrer, au cas où l’établissement ne l’a pas encore pris.

La Direction Générale de l’ONT rappelle que l’exploitation d’un établissement d’hébergement, de restauration et de loisirs est subordonnée à l’obtention d’un Permis Technique d’Exploitation comme l’indique l’Article 7 du Décret cité plus haut « Toute exploitation d’un établissement hôtelier, de restauration et de loisirs sans Permis Technique d’Exploitation sera punie conformément aux Lois et Règlements en vigueur en République de Guinée ».

A cet égard, l’Office National du Tourisme dans cette opération de contrôle sur le terrain sera appuyé par tous les Commissariats Centraux de Police sur l’Ensemble du Territoire National.

La Direction Générale de l’Office National du Tourisme (ONT) sait compter sur l’esprit civique des uns et des autres pour mener à bien cette importante opération.

Laye Junior CONDE