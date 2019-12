Rénovation de la mosquée Fayçal de Conakry : l’Arabie Saoudite met la main à la poche  

Une remise officielle de la première tranche de financement des travaux de rénovation de la mosquée Fayçal de Conakry, la plus grande de Guinée, a eu lieu ce vendredi, 27 décembre. Après 4 ans de négociations avec le Royaume d’Arabie Saoudite, le gouvernement guinéen à travers l’entreprise de construction Youla et Frères est enfin entrer en possession d’un financement de quatre millions cinq cent cinquante-deux mille trois cent soixante-quinze dollars (4 152 375 francs guinéens) de la part du Royaume d’Arabie Saoudite. La cérémonie de lancement du projet de rénovation a eu lieu dans la Mosquée Fayçal. Etaient entre autres présents à cette cérémonie l’Ambassadeur du Royaume de l’Arabie, les chefs religieux des cinq communes de Conakry et les cadres et travailleurs du secrétariat général des affaires religieuses et de la Mosquée Fayçal.

Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général des affaires religieuses Elhadj Aly Jamal Bangoura s’est réjoui de cette remise.

« Vous vous souviendrez que nous étions réunis dans cette même salle le 5 octobre 2018 pour le lancement officiel des travaux de rénovation de cette grande Mosquée. Soit une durée d’un an deux mois et vingt-deux jours. Dieu soit loué, le Seigneur fait ce qu’Il veut, quand Il veut, où Il veut et comme il veut. Votre présence parmi nous aujourd’hui n’est pas le fait du hasard, elle est le témoignage éloquent des excellentes relations d’amitié et de fraternité qui ont uni jadis deux grandes figures qui ont marqué leur époque d’une trace indélébile. Deux grands hommes, rappelons-le, le président Ahmed Sékou Touré et le roi Fayçal, que Dieu le Tout Puissant et Miséricordieux leur accorde le Paradis (Amen). En effet, la justesse et la pertinence de ces relations ont été si fortes qu’elles ont eu pour fruit la construction de cette mosquée sur financement intégral du Royaume d’Arabie Saoudite, symbole d’une amitié réussie », a-t-il rappelé.

Ces travaux consisteront à la rénovation intégrale de la mosquée allant de la clôture à la reprise des installations électriques en passant par la restauration des portes, la peinture, les installations sanitaires, la façade et la toiture. Mamadou Alpha Doumbouya, responsable en charge de la communication de l’entreprise Youla et frères affirme que toutes les dispositions sont déjà prises pour le démarrage des travaux.

« A ce jour, toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des travaux. Dispositions parmi lesquelles nous pouvons citer la mise à disposition de l’avance de démarrage de 10%, l’accord de la banque EcoBank pour accompagner le projet pour son préfinancement, la disponibilité des différentes cotations pour la fourniture des matériaux et équipements du chantier auprès des fournisseurs étrangers, la disponibilité du personnel qualifié pour la réalisation des travaux », affirme-t-il.

A rappeler que depuis sa construction en 1984, c’est la première fois que la mosquée Fayçal bénéficie d’une rénovation de cette dimension. Toutefois, elle avait connu des réparations dans les années précédentes.

Maciré Camara

