Lancés le 11 février dernier par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie des membres du gouvernement dont Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, les travaux de rénovation du centre de formation professionnelle de Donka avancent à grand pas. C’est le constat qui ressort de la visite que nous avons effectué sur les lieux ce lundi 14 novembre 2022.

Sur les lieux, les apprenants qui jouent le rôle d’ouvriers s’activent et leurs traces ont donné un nouveau visage à ce centre resté longtemps abandonné. Selon Ousmane Sylla, ingénieur du chantier, le premier bloc est presque fini.

« Comme vous le voyez, le premier bâtiment est presque fini. On est en train de mener les dernières activités à savoir le nettoyage et la peinture. Pour le second bâtiment, on est presqu’à 50%. Il y a les pétons de sol qui restent et quelques cloisonnements. Ce sont tous les étudiants qui sont mobilisés pour que le projet soit réalité. Et comme l’a dit d’ailleurs e ministre de l’Enseignement technique, c’est un projet chantier école. C’est-à-dire tu suis tes cours et viens l’appliquer sur le site. Les deux principaux blocs finiront bientôt et pourront servir cette année. »

Heureux de voir son établissement dans cet état de rénovation avancé, le Directeur dudit centre de formation, Madifing Keita, a tenu à préciser : « c’est un projet que nous caressons depuis plus de 10 ans. Nous avons déposé notre dossier de rénovation à tous les ministres qui sont passés à l’Enseignement technique. Mais ce n’est que cette année que Dieu nous a envoyé un ministre qui a su comprendre notre dossier. Parce que depuis le jour de sa visite, quand il a vu l’état de l’école, il a dit que c’est inconcevable qu’un centre de formation professionnelle à Conakry, à deux pas du ministère soit dans un état pareil. C’est ce jour qu’il a pris la décision de rénover ce centre. Je vous apprends que cette école est un centre historique, et c’est le premier centre technique de la Guinée. Le premier président, Ahmed Sékou a fait sa formation ici », dira-t-il entre autres, avant de rendre un hommage mérité au ministre Alpha Bacar Barry qui, selon lui, tient à cœur la rénovation complète de ce centre de formation.

« Le ministre Alpha Bacar Barry a dit que c’est un chantier école. Et comme il y a tous les corps de métier ici, le centre va être construit par les apprenants et par les formateurs du centre. Donc tout ce que vous voyez est fait par nos apprenants (…) Vraiment, je ne sais pas comment remercier notre ministre (Alpha Bacar Barry). Parce que c’est un rêve qui est devenu une réalité. Nous bénissions pour le ministre parce qu’il a transformé nos rêves en réalités concrètes. Aussi, nous disons grand au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya et les membres du gouvernement qui ont appuyé notre ministre dans ce projet », a-t-il mentionné tout en informant que son centre compte de nos jours, 650 apprenants en attendant l’arrivée des premières années.

Pour M’mahawa Sylla, étudiante en électricité, les travaux de rénovation en cours de ce centre ont permis aux étudiants de comprendre assez de choses. « Nous sommes au centre de tout ce qui se passe. Et nous sommes capables aujourd’hui de faire beaucoup de travaux. Nous disons merci à nos encadreurs, au ministre Alpha Bacar Barry et au gouvernement pour l’initiative… »

Youssouf Keita

