Rénovation Hôtel GHI : la société SNA Africa annonce la finalisation des procédures d’indemnisation…

Communiqué. A l’ensemble des employés de l’hôtel GHI.

Mesdames, Messieurs,

Suite au lancement des travaux de rénovation et d’extension du GRAND HOTEL DE L’INDEPENDANCE (GHI), la Société SNA AFRICA SAS a le plaisir d’informer l’ensemble des employés du GHI de la finalisation des procédures d’indemnisation liées à leurs droits respectifs, et de la disponibilité des soldes de tout compte.

A cet effet, elle invite l’ensemble des employés de bien vouloir s’enregistrer à la réception de sa Direction située à la Cité Chemin de Fer, immeuble Labé, au premier étage ou à l’Inspection Générale du Travail à partir du lundi 14 juin 2021.

Elle tient à remercier tous les intervenants à ce processus de négociation, et plus particulièrement : Le Ministère du Tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat, l’Inspection Générale du travail, les délégués syndicaux…

Pour toutes informations complémentaires veuillez-vous adresser au service des Ressources Humaines au numéro 628 97 92 34 ou 664 35 62 80.

La Direction de la Société SNA AFRICA SAS sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Conakry, le 26 Mai 2021

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES