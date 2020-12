Rentrée des classes, à Kankan : l’engouement était au grand rendez-vous

L’ouverture des classes pour l’année scolaire 2020 – 2021 a eu lieu ce mardi 1er décembre 2020 sur l’ensemble du territoire national. Dans la commune urbaine de Kankan, elle a bel et bien eu lieu dans la quasi-totalité des établissements publics et privés de la commune urbaine, comme partout ailleurs en Guinée.

Au lycée Moryfindjan Diabaté de Kankan, surnommé « le lycée populaire », l’engouement était de taille ce matin. Gassim Kéita proviseur de cet établissement, dit être satisfait de la mobilisation de ses élèves et fait part des mesures sanitaires prises.

« C’est une atmosphère de satisfaction qui règne ici, par rapport aux préparatifs avant le 1er décembre. Les élèves viennent en grand nombre, à la montée des couleurs le matin à 7 heures 45min, il y avait assez d’élèves. Vous avez vu les kits sanitaires qui sont déployés devant les salles de classes, à cela je vais ajouter le port des bavettes dans le cadre des mesures sécuritaires et sanitaires contre la Covid-19 », explique-t-il.

Fatoumata Somparé élève de la 10ème année au lycée Moryfindjan, se dit émue d’être de retour en classe.

« Ce matin, nous sommes très satisfaits, très ravis d’avoir commencé les cours en ce premier jour d’ouverture des classes, parce que si on vient à l’école c’est de suivre les cours et préparer notre avenir. Donc on est fin prêt pour l’année scolaire 2020 – 2021 », dira-t-elle.

Mamady Komah, élève de la Terminale Sciences mathématique au GSP Lac Léman, appelle ses camarades à venir à l’école comme lui.

« J’aimerais lancer un grand appel à tous mes amis. Car le bac se prépare dès le début de l’année, parce que pour avoir le bac il faut aller avec un talent, il faut être prêt. Alors je leur dis tous de faire leur mieux pour être à l’école », a-t-il lancé.

Il faut rappeler que la plupart du corps professoral de ces écoles était présente ce mardi matin.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

