Rentrée des classes : les cours démarrent dans beaucoup d’établissements publics et privés, à Conakry

Ce mardi, 1er décembre 2020 est la date de la rentrée des classes sur toute l’étendue du territoire national en Guinée. A Conakry où nous venons de sillonner certains établissements publics et privés, plusieurs encadreurs et élèves sont présents et les premiers cours sont en train d’être dispensés.

Au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya en passant par les écoles privées Victor Hugo, Garaya, Oumar Camara jusqu’à l’école primaire publique Féderico Mayor de Sandervalia, dans la commune de Kaloum, les salles de classe sont ouvertes.

« Depuis 7h 30, tous les encadreurs de notre établissements sont sur place et toutes les dispositions concrètes sont prises y compris la mise en place des kits sanitaires. Quelques élèves sont présents et les cours ont bien démarré. Comme vous le voyez d’ailleurs, les enseignants dispensent en ce moment les premiers cours. Nous savons que le temps est dur mais demandons aux parents de redoubler d’effort afin que leurs enfants puissent reprendre très rapidement le chemin des écoles », nous a confié un responsable de l’école privée ‘’Garaya’’, dans la commune de Matoto.

Youssouf Keita