Rentrée morose à l’université de Sonfonia: « dans cette université, c’est le moment de vous le dire, il n’y a pas de cadeau » (recteur) 

Comme annoncé par les nouvelles autorités et particulièrement celles éducatives, la reprise des cours dans les institutions d’enseignement supérieur a été effective ce mercredi 2 novembre sur toute l’étendue du territoire. À l’université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry, la délégation du ministère, responsables de l’université, encadreurs et professeurs sont à pied-d’œuvre pour aceulllir les étudiants. Après un tour dans les salles de classe, nous constations malgré la faible affluence des étudiants, la reprise des cours est effective. Et au même moment les inscriptions et les réinscriptions se déroulent parallèlement avec les cours.

Après un tour dans certains salles et les bureaux, dont la scolarité, la directrice adjointe de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Fanta Touré, est revenue sur les objectifs de cette visite et la particularité de cette année. « Nous sommes ici aujourd’hui dans le cadre des réformes entamées par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation dans les activités du ministère. Désormais, le MESRI et la direction générale de l’enseignement supérieur et l’inspection générale doivent agir en synergie pour assurer le contrôle et le suivi de toutes les activités au niveau des IES publics et privés. C’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui pour constater d’abord le cadre de vie, le cadre des enseignements d’apprentissage, la présence des étudiants en classe, la présence des encadreurs et des enseignants et aussi recueillir du niveau de cette université les problèmes qu’ils ont rencontrés au cours des préparatifs de cette rentrée universitaire pour pouvoir remonter ces problèmes afin que le département puisse s’atteler à la résolution de ces problèmes ».

À l’endroit des étudiants, Mme Traoré dira ceci: « Je voudrais vous féliciter pour votre accès à l’enseignement supérieur, pour votre réussite au baccalauréat et vous souhaiter bonne chance au cours de vos études. Vous devrez savoir que quand vous étiez au lycée, vos notes, vos moyennes annuelles étaient indépendantes, mais à l’université ici, à la fin de vos études, c’est vos moyennes cumulatives, c’est-à-dire que si vous avez 2 en première année les 2 là vont vous accompagner jusqu’à la sortie. Donc, c’est maintenant qu’il faut serrer la ceinture, fournir beaucoup d’efforts et compter sur vos efforts personnels et savoir aussi travailler en équipe avec vos collègues étudiants. Soyez sociables et tolérants envers vos amis, respecter vos enseignants, vos encadreurs. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention et je remercie aussi les autorités de l’université de Sonfonia pour cet accueil chaleureux accordé à notre mission ».

À la suite de la délégation du MESRI, c’est autour du recteur de l’université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry, Pr Manga Keïta a, après avoir remercié la délégation du ministère, les professeurs et les étudiants pour le sens qu’ils apportent à cette journée et les réformes engagées pour rassurer du bon déroulement des cours. « Dans cette université, il se passe que de bonnes choses. Dans cette université, il se passe que des efforts attendus de vous. Dans cette université, vous trouverez des professeurs engagés, déterminés et vous allez apprécier leur compétence. Mais dans cette université, c’est le moment de vous le dire, il n’y a pas de cadeau. Vous ne repartirez pas de cette université tout comme vous êtes venus. Vous êtes venus pour apprendre, ces apprentissages du côté de l’encadrement ne feront pas défaut. Mais maintenant là, je vous le dis, ici, cest le sérieux, ici, c’est le respect, ici, c’est le vivre ensemble, ici, il n’y a pas d’ethnies. C’est les étudiants de l’univers de Sonfonia. Nous comptons totalement sur vous et vous constatez par la présence de cette forte délégation que le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation accorde de l’importance à ce qui se fait dans les institutions d’enseignement supérieur. Pour cela, nous disons merci à madame la ministre et à l’ensemble des cadres du département… », a-t-il précisé.

Rencontré à la sortie de la salle de scolarité, Ibrahima Kourouma, orienté à l’université de Sonfonia en Lettres modernes raconte sa mésaventure en cette première journée. « La première journée, comme tout le monde sait, ça va être un peu difficile et c’est qu’on est en train de vivre là, puisqu’il faut qu’on demande des gens concernant les inscriptions et les salles de classe de notre département de Lettres modernes. Il est écrit dans la fiche d’emploi de temps que nous devons aller à Kipé, sans faire trop de détail. Et maintenant nous ne connaissons pas c’est quelle partie de Kipé…Et la dame trouvée à la scolarité nous demande de partir dans les classes et on a même pas fait les inscriptions. Et sur la plate-forme GUPOL ils nous ont demandé seulement de valider nos orientations et de faire l’inscription. Sur la plate-forme, l’inscription n’a pas été facile, j’ai juste pu valider mon orientation. J’ai déjà mon emploi puisqu’il est affiché ici et nous avons 2 jours de cours chaque semaine et nous suivrons les cours à Kipé [À l’école du Tourisme] ».

