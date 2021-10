Rentrée scolaire 2021-2022: Faible affluence des élèves au Lycée Titi 2 de Matoto (Constat)

Comme annoncée, la rentrée scolaire 2021 – 2022 est officiellement lancée ce jeudi 21 octobre sur toute l’étendue du territoire national pour l’enseignement pré universitaire.

Au lycée Titi 2, dans la commune de Matoto, notre reporter a constaté une faible affluence des élèves en cette première journée de reprise des cours. Cependant, quelques responsables et enseignants de cet établissement étaient bien présents.

Le proviseur du lycée contacté par notre reporter a indiqué ne pas pouvoir donner les réelles statistiques sur l’effectif des élèves et enseignants présents en ce jour inaugural.

« Je ne peux pas donner des statistiques concernant le nombre des élèves et des enseignants parce qu’à date, je n’ai pas reçu les notes circulaires en ce qui concerne les réformes engagées concernent les différentes options », a indiqué le proviseur.



Sékou Touré, élève en classe de 12ème année justifie sa présence en cette journée de reprise : « A 9h 30 minutes, nous n’étions que 2 élèves dans la salle. J’ai décidé de commencer aujourd’hui parce que je suis habitué à venir dès le début pour suivre les cours », a-t-il indiqué avant d’évoquer l’absence des autres élèves : « Mais vous savez les élèves ne viennent pas tôt. Ils attendent toujours que les cours démarrent pour venir débuter, cela s’explique du fait que les gens n’ont pas tous les mêmes moyens »

Mamadou Yaya Barry

