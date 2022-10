Rentrée scolaire 2022-2023 : faible affluence d’élèves aux écoles primaires de Kaporo et Kipé 2

Les vieilles habitudes ont la peau dure a-t-on l’habitude de dire. En Guinée, à chaque rentrée scolaire, les élèves ont pris la mauvaise habitude de bouder les salles de classe lors de la première semaine. Cette nouvelle rentre scolaire n’a pas dérogé à la règle. Officiellement lancée ce mardi 04 octobre, les établissements scolaires n’ont pas enregistré une grande affluence d’élèves.

Aux écoles primaires de Kaporo et de Kipé 2, dans la commune de Ratoma, la nouvelle rentrée est timide. Contrairement au personnel enseignant, Beaucoup d’élèves sont absents pour la reprise.

A l’école primaire de Kaporo, sur un effectif de 1351 élèves, seulement 122 élèves dont 76 filles ont répondu présents en cette journée de rentrée.

Taïbou Kouyaté, directeur de l’école primaire de Kaporo



« La rentrée scolaire est belle et bien effective. Nous avons reçu quelques élèves. Aujourd’hui, nous avons reçu 122 élèves sur un effectif total de 1351 élèves, un effectif prévisionnel. Le taux s’élève à 9%. Au niveau du personnel enseignant, nous sommes au nombre de 17 et 12 sont présents aujourd’hui », à expliqué Taïbou Kouyaté avant de donner les motifs de la faible affluence des élèves : « Je crois que le faible taux à la reprise est dû à la pauvreté chez les parents d’élèves. Les fournitures scolaires coûtent très chères sur le marché », a-t-il ajouté.

Nonobstant cet état de fait, le directeur de l’école primaire de Kaporo invite les parents d’élèves à libérer leurs enfants pour la reprise des cours.

« Le seul conseil que j’ai à donner aux parents d’élèves, c’est de libérer les enfants, même s’ils n’ont pas de tenues, nous sommes prêts à les recevoir parce que le programme est reparti non seulement par jour, par semaines et par mois. Donc, si les enfants perdent la première semaine, ce n’est pas appréciable », a invité le directeur de l’école primaire de Kaporo.

Il a par ailleurs indiqué que les nouveaux manuels scolaires distribués par les autorités de la transition sont mis à la disposition des premiers élèves qui ont répondu présents le jour de la rentrée.

A l’école primaire Kipé 2, le constat est le même. Là, les élèves présents des cinq salles de 6ème année réunis ont à peine rempli une salle en ce jour de rentrée (voir image).



Le personnel enseignant est présent et moins d’élèves. Sur un effectif de 1615 élèves, 152 se sont présentés ce mardi 04 octobre.

Mountaga Souaré, directeur de l’école primaire de Kipé 2

« Comme vous le constatez, la rentrée a été effective mais un peu timide au niveau des élèves. Nous avons un effectif de 1615 élèves et il n’y a que 152 qui ont répondu. Les enseignants, nous sommes au nombre de 25 et 23 sont présents », a expliqué Mountaga Souaré, le directeur de l’école primaire de Kipé 2 avant d’ajouter : « On est toujours habitué à ça. Le premier jour de la rentrée, c’est toujours 2, 4, 5 élèves qui viennent voir. Mais, je suis sûr et certain que d’ici la fin de la semaine, l’école sera remplie ».

Sauf changement de programme, l’année scolaire 2022-2023 se déroulera du 04 octobre 2022 au 30 mai 2023.

Sadjo Bah