Rentrée scolaire à Coyah : Faible affluence dans les établissements scolaires publics et privés

La préfecture de Coyah à l’instar des autres préfectures de la Guinée a officiellement débuté ce jeudi 21 octobre, l’année scolaire 2021 – 2022. Pour ce premier jour de la rentrée, le constat est qu’il y a moins d’affluence dans les établissements scolaires publics et privés visités.

Les cours n’ont été effectifs qu’au lycée Maneah, au groupe scolaire Ben Sékou Sylla et au niveau des écoles Naby Bakoro.

Dans cette visite guidée avec la direction Préfectorale de l’éducation de Coyah, des encadreurs et responsables d’établissements estiment que la faible affluence est due à une démission des parents d’élèves.

« Je remercie les autorités de la DPE pour ce déplacement effectué pour se rassurer de l’effectivité du démarrage des cours. Comme vous constatez dans les salles, certains sont venus mais d’autres sont restés à la maison. Donc le constat que nous faisons est un constat amère au niveau des parents car beaucoup de parents sont démissionnaires dans l’éducation et la formation de leurs enfants. La DPE à joué son rôle, l’APEAE à joué son rôle, et je suis un peu écœuré aujourd’hui de constater que les élèves ne sont pas venus en grand nombre », s’est insurgé Aly Badara Cissé, le censeur du Lycée de Manéah.



De son côté, la directrice générale des écoles Naby Bakoro, Mme Touré Daloba Diaby de préciser : « En ce premier jour de classe, tout le personnel enseignant à répondu présent à l’appel, les élèves aussi, plus de 80% ont répondu présents. J’avoue que le personnel a été bien préparé par la philosophie de l’école, car, l’école Naby Bakoro est une école d’excellence, de rigueur dans la régularité, la rigueur dans la formation et dans la ponctualité », a-t-il indiqué.

Pour cette nouvelle année scolaire 2021 – 2022, les sciences littéraires série A et sciences scientifiques série B sont les options introduites pour les classes de la 11 année.

Kalidou Diallo.