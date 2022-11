Rentrée universitaire : l’université de Kankan démarre avec beaucoup d’engouement.

Les cours ont effectivement démarré ce mercredi 02 novembre 2022 dans toutes les institutions d’enseignement supérieur du pays. A l’université Julius Nyerere de Kankan, enseignants et étudiants ont répondu à l’appel de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en effectuant massivement le déplacement pour cette première journée de cours au compte de l’année universitaire 2022-2023.

Pr Moustapha Sangaré, le recteur de ladite université, se dit satisfait de l’engouement qui règne sur le campus : « Les cours ont démarré, je me suis promené dans certaines salles de classes et j’ai vu effectivement que les étudiants sont là, ils sont arrivés en grand nombre. C’était ça mon souhait, parce que madame la ministre a dit hier qu’elle souhaite que les cours démarrent aujourd’hui le 02 novembre et c’est ce qui fut fait. Vraiment, je suis très content que les étudiants et encadreurs aient écouté. »

Cependant, la majorité des étudiants des licences 2 et 3 ont brillé par leur absence ce mercredi, seuls ceux de la licence 1 surnommés d’ailleurs les Bleus ont rempli les salles de classes. Fatoumata Djaraye Bah est étudiante en licence 1 département sociologie : «Je suis très contente aujourd’hui d’être à l’université de Kankan. Contrairement à ce que je pensais, les étudiants sont présents en masse, les professeurs et chefs de départements sont tous là, vraiment tout se passe bien pour ce début. On remercie les responsables de l’université. J’invite les autres étudiants à venir massivement car la réussite c’est dès le début. »

Dans la politique de rénovation des universités de Dr Diaka Sidibé, l’université de Kankan a reçu quelques coups de pinceau durant ces vacances. Ce temple du savoir affiche aujourd’hui un nouveau visage.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

