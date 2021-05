Renvoi de la convention de l’ex-Salguidia : « nous avons prouvé que nous travaillons ” (Makanéra Kaké)

Selon l’honorable Alhousseiny Makanera Kaké, le fait d’avoir renvoyé la convention de l’ex-Salguidia le vendredi dernier en plénière, est la preuve que les députés de la majorité présidentielle travaillent bien.

Dans son interview avec Mediaguinee, le député a déclaré que le gouvernement et le peuple de Guinée devraient être fiers d’eux.

« Bon, moi je pense que c’est dans l’ordre naturel des choses. Renvoyer un dossier du gouvernement de la République par une majorité écrasante et favorable au gouvernement prouve que nous travaillons bien. Quand on venait d’arriver à l’Assemblée, on a dit que ce ne sont pas des députés. Ils sont là, tout va passer comme une lettre à la poste. Mais nous avons pu prouver que nous travaillons. Nous observons, nous faisons en sorte de compléter le travail du gouvernement. Ça le gouvernement doit être fier, et nous aussi nous devons être fiers. Aujourd’hui le débat c’est un débat de fond, est-ce que tout ce que nous avons évoqué constitue des raisons suffisantes pour renvoyer ou pas. Mais ce n’est pas dit est-ce que vous devez renvoyer ou pas. Si tous les dossiers devaient passer comme une lettre à la poste, ce n’est pas une Assemblée. Et je vous garantis que la majorité des députés de l’Assemblée nationale ce sont des gens qui ont mouillé le maillot pour qu’il y ait la nouvelle Constitution. Ce sont des gens qui ont mouillé le maillot pour que le Président accepte d’être candidat. Ce sont des gens qui ont mouillé le maillot pour que le Président de la République soit élu. Ces gens-là sont convaincus que l’opposition du Président de la République, ce n’est ni l’UFDG, ni Sidya Touré de l’UFR. C’est la pauvreté, c’est la misère, c’est pour le bien du gouvernement, en la personne du chef de l’État le Professeur Alpha Condé et pourquoi pas des députés de l’Assemblée nationale.

C’est le moment et le lieu de rassembler les Guinéens, tous les Guinéens, pas seulement ceux de la mouvance. L’Assemblée qu’ils ont, la 9ème législature, est différente de toutes les Assemblées que la Guinée a connues depuis l’indépendance. Notre volonté, c’est d’instaurer un climat de paix et de faire en sorte que tous les dossiers soient traités avec beaucoup de précautions, d’attentions, pour permettre de prendre en compte l’intérêt supérieur de la nation. Et pour cela, nous n’allons pas lésiner sur les moyens. Le Président Damaro a créé toutes les conditions pour un bon travail et il a exigé à tous les députés de fournir le maximum de nous-mêmes pour être à la hauteur de la confiance placée en nous par les mandants. Et nous n’allons jamais trahir ça. C’est de traduire dans les actes le ‘’Gouverner autrement’’ du Président Alpha Condé », a-t-il déclaré.

Maciré Camara