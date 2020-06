Réouverture des classes à Coyah : le préfet sur le terrain…

Pour s’enquérir de l’effectivité de la réouverture des classes, le préfet Aziz Diop accompagné des cadres de la Direction Préfectorale de l’Education était ce mardi matin 30 juin 2020, en visite dans certaines écoles publiques et privées de la place. Objectif, toucher du doigt de cette réouverture des classes et s’assurer aussi du respect des consignes sanitaires dans les différents établissements de la commune urbaine.

« C’était pour venir suivre la réouverture exceptionnelle des classes d’examen. Est-ce que les gestes barrières sont respectées ? Franchement au moment où je vous parle, les écoles visitées, publiques et privées me donne l’entière satisfaction. Les consignes sanitaires sont suivies à la lettre, le nombre exceptionnel dans les salles de classes est respecté, de 25 à 30 élèves par salle. Franchement nous sommes satisfaits de la réouverture des classes à Coyah », dixit le Préfet Aziz Diop.

Partout où la délégation est passée, les conseils des autorités à l’endroit des élèves sont restés les mêmes : « On vient vous encourager et vous soutenir, on ne veut pas sacrifier votre génération. Une année blanche est une énorme perte pour vous, vos parents, mais aussi pour l’Etat. Malgré le contexte sanitaire difficile, c’est vous l’avenir de ce pays-là. Nous, on a des souvenirs ; à cette étape de votre cursus scolaire y a pas d’échec possible. Mettez-vous au travail, on a perdu du temps, c’est vous les futurs cadres de ce pays, donc il faut vous battre pour décrocher l’examen, car vous avez toutes les opportunités de réussir, vu l’ouverture du monde aux nouvelles technologies », a précisé le préfet de Coyah.

Il est à préciser que cette première visite d’Aziz Diop et sa suite, a concerné le lycée Almamy Sögbé Bangoura, l’école primaire Somayah centre et le groupe scolaire privé Moussou Blaki. De sources officielles, d’autres visites sont programmées durant toute la période de la réouverture des classes dans la préfecture de Coyah.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah