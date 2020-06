Réouverture des classes à Mandiana : les mesures sanitaires respectées dans plusieurs écoles

A Mandiana, élèves et enseignants ont repris le chemin de l’école ce lundi 29 juin 2020. A cet effet, les quelques établissements scolaires sillonnés dans la commune urbaine ont fait preuve de respect des mesures sanitaires édictées par les autorités.

Comme constat relevé, les kits de lavage des mains étaient visibles, à cela s’ajoutent les thermoflashs pour la prise de température, tous les apprenants et les encadreurs portaient des masques de protection. Les élèves étaient également installés suivant les normes de distanciation sociale.

Au lycée Pathé Diallo, le proviseur Mory Sangaré qui s’est prêté à notre micro, précise : « Nous sommes très ravis de la réouverture des classes par le Président Alpha Condé. Cette joie se traduit par le respect strict des mesures préventives, mais nous déplorons dans l’ensemble, le retard de certains enseignants qui sont bloqués à Conakry à cause du Covid-19. »

De là, nous nous sommes rendus dans une école primaire calme et propre. Là également, nous avons trouvé que les mesures sanitaires sont respectées, comme nous le témoigne ici la directrice : « Moi, je suis contente de voir les écoliers reprendre le chemin de l’école. Je remercie le DPE pour avoir donné des masques à tous les élèves et enseignants plus des kits de lavage de mains. »

Mamady Keita, correspondant à Mandiana