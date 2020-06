Réouverture des classes d’examen en Guinée: une décision qui suscite la controverse

La réouverture annoncée des classes d’examen n’enchante pas tous acteurs du système éducatif guinéen. Depuis mi-mars, toutes les écoles guinéennes restent fermées à cause de la pandémie de covid-19 qui sévit dans le monde. Le lundi, 15 juin dernier, le président Alpha Condé a au cours d’une adresse à la nation, annoncé la réouverture, à partir du 29 juin prochain des classes d’examen de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que les universités. Cette décision du président guinéen ne fait pas l’unanimité au sein des acteurs concernés.

Si certains accueillent cette annonce avec enthousiasme, d’autres dénoncent une décision qui risque de saper les fondements de l’éducation. C’est le cas Saoudatou Diakité, qui dénonce une discrimination des élèves en classe intermédiaire.

“Ouvrir les classes d’examen sans prendre en compte les élèves des classes intermédiaires est une discrimination. Parce que c’est une façon de leur dire on ne peut rien pour vous et vous devez reprendre votre classe l’année prochaine. Si le gouvernement veut sauver l’année scolaire, il suffit d’ouvrir toutes les classes et partager les élèves en des groupes, lesquels groupes qui viendront à l’école à tour de rôle. C’est une classe à 60 élèves par exemple, on peut les diviser en deux de 35. Comme ça, si le premier groupe vient matin, le deuxième pourra venir le soir. Ceci permet de respecter la distanciation sociale et toutes autres mesures barrières”, a indiqué cette enseignante.

Par contre Ibrahima Sory Camara, parent d’élèves, ne trouve aucun inconvénient à ce que les classes d’examen reprennent les cours. Pour lui, tous les moyens sont bons pour éradiquer la Covid-19.

“Aujourd’hui si les classes sont fermées, ce n’est pas la faute au gouvernement, c’est la faute au coronavirus. Si le président annonce la réouverture des classes d’examen c’est une décision qui n’est pas mauvaise parce que c’est pour voir si c’est possible de rouvrir toutes les classes. Aujourd’hui, on ne peut pas dire à tous les élèves de revenir en classe, sinon c’est de favoriser la propagation de la maladie. Donc tout ce qu’on fera pour arrêter cette maladie est bon”.

Au niveau des élèves et étudiants c’est la confusion autour de l’annonce du président de la république. Certains n’arrivent pas à comprendre le sens et la portée de cette annonce sur la réouverture des classes d’examen.

“Moi je suis étudiant et nous savons tous qu’il n’y a aucune classe d’examen au niveau de l’université. Maintenant que les universités sont concernées par cette décision du président de la république, moi je me demande si ce sont tous les étudiants de toutes les universités qui doivent reprendre les cours le 29 juin prochain. A ce niveau, il faut qu’il y ait une précision sinon beaucoup d’étudiants sont dans la confusion”, soutient Abdoul Gadiri Bah, étudiant à l’université de Général Lansana Conté de Sonfonia.

Le calendrier scolaire et universitaire a été fortement perturbé cette année en Guinée. D’une part, par la grève générale et illimitée déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et d’autre part, par les manifestations politiques organisées par le front national pour la défense de la constitution (FNDC) contre le changement constitutionnel. A cela, est venue s’ajouter la pandémie de covid-19 qui a poussé les autorités à fermer écoles et universités.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74