Réouverture des classes : les cours et le respect des mesures barrières effectifs dans les écoles de N’Zérékoré (constat)

A l’instar des autres villes du pays, les cours ont repris ce lundi 29 juin 2020 après un peu plus de 3 mois d’arrêt à cause de la Covid-19. Comme prévu par le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, les dispositions sanitaires sont observées dans toutes les écoles de la ville de N’Zérékoré.

Au lycée-Collège Alpha Yaya Diallo, par exemple, cette réouverture a eu lieu conformément aux exigences sanitaires. A la rentrée principale, une équipe est mise en place pour la prise des températures mais aussi exiger le lavage des mains.

Francis Sagno, proviseur de cette grande école nous livre son sentiment même s’il déplore l’absence des élèves.

« Nous avons mis en place toutes les dispositions comme vous avez pu le constater. A la rentrée, la prise des températures, le lavage des mains est obligatoire. Mais également le port des masques, la limitation des élèves au nombre restreint par salle en respectant 1 mètre de distanciation dans toutes les salles. Et le respect de ces mesures commence par nous responsables et aussi les enseignants », a expliqué le proviseur.

Notre interlocuteur a par ailleurs déploré la faible présence des élèves.

« Nous lançons un appel aux parents d’élèves de laisser les enfants venir à l’école. Toutes les dispositions sont prises pour le respect des mesures barrières. Ce sont des candidats, alors c’est important qu’ils terminent le programme ensemble », a invité Monsieur Sagno.

Dans les autres établissements comme les collège Tilépoulou, Almamy Samory Touré, Gonia, entre autres, les cours ont repris et partout où nous sommes passés les mesures barrières sont suivies.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré