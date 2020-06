Réouverture des classes : les cours ont repris de façon docile à Coyah

La reprise des cours a eu lieu ce lundi 29 juin 2020 dans la préfecture de Coyah, comme annoncé par les autorités en charge de l’éducation nationale. Dans la commune urbaine, sur les 7 écoles visitées, la reprise normale n’a été constatée que dans trois établissements privés sillonnés.

Au niveau des quatre écoles publiques, le constat laisse à désirer. Au lycée Almamy Sogbé Bangoura malgré la présence des enseignants et élèves, les cours n’ont pas repris vu l’état impropre des salles de classes devant recevoir les élèves. Aux Collèges Plateau et Kadiatou Seth Conté, c’est une désolation totale. Au niveau de Plateau, aucun élève n’était visible dans la cour, toutes les portes étaient fermées, un seul kit étaient visible et les enseignants étaient au rendez-vous. Par contre, à Kadiatou Seth de Balousoriya, les élèves étaient visibles sous les manguiers par faute de tenue scolaire et masque de protection. Là aussi, un seul kit sanitaire était pré-positionné. Dans les écoles primaires de Somayah centre et Plateau, les cours ont été dispensés et le seul hic est le manque de masques de protection à Somayah centre. Au niveau des écoles privées Maf Cissé, Mohamed Camara et Ben Sékou Sylla, les enseignants et élèves programmés étaient présents en grand nombre et les cours ont été dispensés. Elèves, enseignants et encadreurs, tous portaient des masques, mais seulement quelques kits sanitaires existaient dans ces écoles.

Pour Sékou Oumar Cissé, directeur général du groupe scolaire Maf Cissé, les cours ont repris effectivement, les mesures barrières sanitaires respectées et les enseignants programmés sont venus en grand nombre.

« Chez nous, tout le monde est satisfait », dira-t-il.

Ousmane Lettres Soumah Directeur général de Ben Sékou Sylla précise de son côté : « Pour le moment, nous n’avons pas décelé assez de problèmes pour la simple raison que toutes les dispositions prises ont fonctionné, notamment le lavage des mains à partir du portail, l’installation des élèves 25 par salle, le port du masque par chaque élève et enseignant. Tous les enseignants programmés sont présents, au niveau des élèves nous avons 85% qui ont répondu à l’appel. »

Du côté des autres communes rurales de Coyah, les cours ont également repris. Au collège Wonkifong, 50 élèves étaient présents sur 111. Au collège Bangouyah dans Kouria, il y a eu 15 élèves présents dont 6 filles sur 36 convoqués et au collège Rabiatou Sérah Diallo du Km36 dans Manéah sur 325 élèves, 215 ont répondus à l’appel.

Pour la bonne continuité des cours, dans la circonscription de Coyah, il serait judicieux que les autorités en charge de l’éducation à tous les niveaux dotent ces écoles de kits sanitaires notamment masques et thermoflashs pour la prise de température afin d’éviter cette pandémie.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah