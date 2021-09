Réouverture des frontières et baisse du prix du carburant : Les chauffeurs et syndicalistes de la gare routière de Bambéto s’en réjouissent

Depuis l’éviction d’Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre, les nouvelles autorités du pays multiplient des gestes allant dans le sens l’apaisement et de la cohésion sociale. Les derniers cas en date sont la diminution du prix du carburant et la réouverture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal.

A la gare routière de Bambéto, les syndicats des transporteurs, chauffeurs et passagers se réjouissent des derniers actes posés par le comité national du rassemblement et du développement (CNRD).

Elhadj Mamadou Yaya Baldé, Syndicat des transporteurs



Trouvé dans son bureau, Elhadj Mamadou Yaya Baldé, le secrétaire général de l’affiliation syndicale professionnel de transport national et mécanique générale et par ailleurs, secrétaire général de la section syndicale de transport de la commune de Ratoma a dit toute sa satisfaction suite à cette réouverture : « C’est un sentiment de joie qui nous anime, parce que c’est quelque chose qui nous avait fatigués, tracassés, parce que nous avons perdu pas mal de matériels, de l’argent et même des vies humaines…Cette autorité qui est en place si elle a pris l’initiative de rouvrir les frontières suite aux plaidoiries faites par toutes les corporations, notamment les syndicats, les transporteurs, les commerçants, les organisations socioprofessionnelles et même les citoyens, nous n’avons qu’à saluer et remercier les autorités en place », a fait savoir le syndicaliste.

Younoussa Diallo, transporteur



Pour sa part, Maître Younoussa Diallo, transporteur qui fait aujourd’hui la navette entre Conakry-Dakar dit être très réconforté avant de remercier le Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe qui ont œuvré pour la réouverture de la frontière avec le Sénégal : « On était désespéré. Imaginer près de 2 ans, les 3 frontières sont restées hermétiquement fermées. Et pendant tout ce temps, les voitures sont garées à la frontière et les chauffeurs étaient assis. C’est notre activité qui était à l’arrêt. Si vous étiez là très tôt, vous seriez entrain de danser. Imaginer un père de famille qui avait 2 femmes et 10 gosses à nourrir, à vêtir et soigner, ainsi de suite qui se retrouve sans travail, les difficultés étaient très énormes, nous vendions même les cartons vides pour subvenir à nos besoins. Parfois même, ce sont nos femmes qui donnaient la dépense », a-t-il dit.

Au-delà de la réjouissance des syndicats et des transporteurs, les citoyens qui cherchent le quotidien entre ces 2 pays frontaliers ne cachent pas leur joie suite à la réouverture de la frontière mais aussi la diminution du prix du carburant qui n’est pas sans conséquences. C’est le cas de Mamadou Bah, la quarantaine : « Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et remercier les nouvelles autorités, parce qu’on était complètement à bout de souffle. Imaginer qu’on bloque votre source de revenu étant un père de famille, nous sommes très contents. Au niveau du transport aussi, le tarif a beaucoup baissé après la diminution du prix des hydrocarbures. Imaginer près de 500 000 Gnf entre Conakry-Manda. Aujourd’hui, nous revenons à 325 000 Gnf, donc au même tarif que lorsque le transport était à 9000, et là aussi, remercions les syndicalistes »

Mamadou Yaya Barry