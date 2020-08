Réouverture des lieux de culte (Par Sény Facinet Sylla, ex-SGAAR)

La prolongation de la fermeture des Lieux de Culte est de plus en plus dénoncée dans les milieux religieux. A l’appui de la réclamation de leur réouverture, l’organisation régulière des manifestations politiques qui mobilisent de nombreuses foules, est souvent citée. On invoque également le fait que les marchés restés ouverts drainent plus de monde, pour plus de temps que les mosquées et églises.

Cette attitude de deux poids deux mesures du gouvernement a fini par créer un malaise à la limite frustrant au niveau de nombreux fidèles ; d’où l’appel persistant ces derniers temps, à la reprise des prières collectives.

La réclamation des tenants de la réouverture des Lieux de Culte, bien que compréhensive, suggère certaines observations.

D’abord, la comparaison est pour le moins inappropriée entre les Lieux de Cultes et les marchés. Le Prophète (Paix et Salut sur Lui) a dit : ” Sur la terre, l’endroit le plus aimé d’Allah est la mosquée et celui le plus détesté, le marché”. Cela rend incomparables Lieux de Culte et marchés.

Ensuite, il ne faut pas comparer les regroupements religieux et la mamaya politique. Dans la vie on s’inspire des bonnes démarches ; pas des mauvais exemples.

Les fidèles en appelant à la réouverture des Lieux de Culte, doivent garder constamment à l’esprit que le coronavirus n’est pas encore sous contrôle dans la cité. Loin s’en faut, il circule parmi nous. Il est pernicieux et mortel. Il se propage très aisément par le contact physique. Au-delà de tous les gestes barrières, la limitation des contacts reste le meilleur moyen de l’éviter. Et la mentalité fataliste de “Dieu fait qu’Il veut” n’est pour arranger les choses en matière de prévention de la maladie.

Oui Dieu fait ce qu’Il veut. Cela est évident. Il est simplement à savoir que ce que Dieu veut, c’est que son fidèle vive en bonne santé pour l’adorer. Puisse t- Il nous faciliter cette compréhension. Puisse-t-Il nous préserver du coronavirus, débarrasser notre pays et toute l’humanité de cette pandémie. Aameen !

Sény Facinet Sylla, ex-Secrétaire Général Adjoint des Affaires Religieuses