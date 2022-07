Répartition de la richesse en Guinée: le FDSI à pied d’œuvre dans la région forestière

C’est une initiative du chef de l’État, le colonel Mamadi Doumbouya pour apporter assistance aux personnes démunies et des familles qui vivent dans l’extrême pauvreté en Guinée.

Après le début des activités dans la région le 26 mai dans la région, le directeur général du Fonds de développement social et l’indigence a procédé ce dimanche au lancement de l’étape suivante du projet qui consiste à la sensibilisation des acteurs communautaires sur le ciblage des ménages indigents pour le registre social unifié.

C’est dans la salle de conférence de la bibliothèque préfectorale de N’zérékoré que les activités ont été lancées, en présence des autorités locales et la population massivement mobilisée.

En prenant la parole, Lansana Diawara a expliqué le bien-fondé de la deuxième phase du projet.

« En effet, depuis l’événement du CNRD, le 5 septembre, le champ du développement social et d’assistance aux indigents a connu une grande évolution tant dans son contenu, que dans les approches opérationnelles. Les nouvelles autorités ont une vision de l’assistance sociale accordant un accent particulier de l’identification et l’assistance aux individus, aux familles et aux groupes en difficulté tout en luttant contre la fraude et la corruption avec l’élimination des doublons suivant la mission du président de la République, Chef de l’État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya.

Cela s’est traduit dans une lettre de mission du Premier ministre adressée au ministère de l’Action sociale, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables.

L’objectif recherché est la couverture totale du territoire national par le ciblage des ménages afin de doter la Guinée d’un registre social unifié qui est un outil informatique robuste qui est là pour enregistrer et suivre la protection sociale dans notre pays.

L’un des préalables à cet ambitieux programme, est la sensibilisation des différents acteurs allant des autorités politico-administratives, communautaires jusqu’aux communautés qui sont les bénéficiaires directs.

Très bientôt, les agents enquêteurs, les soldats de la lutte contre la pauvreté, seront déployés dans vos districts, quartiers, communes, secteurs pour faire le ciblage. Ces agents enquêteurs auront donc besoin de vous pour doter la Guinée de ce registre social unifié. Quand vous constatez, de 2008 à 2018, la richesse du pays,le produit intérieur brut a presque doublé passant de 34, de quelques milliards à plus de 90 milliards. Mais le paradoxe est que la pauvreté également a doublé. Quel paradoxe? La richesse est mal répartie ? C’est en allant sur cette base que le CNRD, le olonel Mamadi Doumbouya, le Gouvernement a décidé une meilleure redistribution de la richesse. Pour que cela soit possible, il faut savoir qui sont pauvres, quels sont leurs noms? leurs numéros de téléphone ? est-ce qu’ils ont une carte ? C’est comme ça, ça fonctionne dans tous les grands pays du monde. La pauvreté ne se lit pas sur les visages. La pauvreté se vit dans les ménages. Il faut les identifier et les mettre dans les bases de données et cela facilitera la tâche aux autorités. Dans la région de N’zérékoré, 1194853 personnes seront ciblées , » a expliqué le directeur général.

De son côté, le préfet de N’zérékoré, le colonel Alseny Camara a remercié les autorités locales pour avoir accordé une importante capitale à cette rencontre. Il les a par ailleurs invités à transmettre les messages aux populations respectives pour la prospérité de cette initiative qui va aider les populations les plus vulnérables de la région.

Après N’zérékoré, la délégation conduite par Lansana Diawara, le patron du Fonds de développement social et l’indigence a mis le cap sur la préfecture de Yomou.

Là-bas également, la mobilisation était au rendez-vous chez les populations qui ont exprimé leur soutien indéfectible quant à la réussite de ce gigantesque projet.

Ce lundi, ce sont les étapes de Beyla et Lola qui seront lancées.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77