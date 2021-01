Réplique contre les héritiers de la 5ème colonne (Par Oyé Béavogui, PDG RDA)

Le secrétaire général par intérim du PDG-RDA (ancien parti au pouvoir) l’honorable Oyé Béavogui est sorti de son silence pour rappeler aux détracteurs du premier régime que ‘’le peuple a jugé et le tribunal révolutionnaire a tranché’’. Réaction…

“Quand des prétendus guinéens, qui ont pris le salaire de la trahison, qui n’ont pas hésité de s’acoquiner avec les contre-révolutionnaires pour entreprendre des tentatives perfides, sordides et macabres contre leur propre pays, des Guinéens qui, par la violence, ont voulu se faire entendre en tuant 6000 guinéens, en écrivant et parlant contre la Guinée dans les médias, ils se font vecteurs du programme d’effacement mémoriel entrepris par les contre-révolutionnaires pour peut-être fustiger l’image de la Guinée. Et dans cette pratique, ils ont finalement été arrêtés pour complot, jugés par les tribunaux révolutionnaires spécialisés et condamnés en fonction des implications. Mais, au lieu de se poser la question sur les condamnations, pourquoi ne pas se poser la question sur les causes fondamentales qui ont provoqué ces arrestations. Nul n’a le monopole de la vérité. Vous demandez les tombes des Guinéens traîtres, c’est des dossiers classifiés. Alors ensemble demandons à l’État guinéen et à l’Etat français de déclassifier les archives sur les complots ourdis en Guinée de 1958 à nos jours. On saura ainsi, que le peuple de Guinée n’a fait qu’avoir raison sur ces ennemis en défendant sa souveraineté nationale, rien de plus rationnel. La Guinée a offert des opportunités à tous ses fils et filles pour faire des brillantes études, en vue de venir à leur tour mettre cela au service de la nation guinéenne. Hélas, ils ont utilisé cette bonté guinéenne autrement, de façon égocentrique, en nous récompensant par la trahison, par les actes de sabotages monétaires, diplomatiques, industriels… Le peuple a jugé et le tribunal révolutionnaire a tranché…

J’ai une pensée pour tous ceux et toutes celles qui tombèrent pour la défense de la nation guinéenne”.

Vive la révolution !

Vive la Guinée !

Prêt pour la Révolution!