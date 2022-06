Report de la marche du FNDC : « c’était la décision la plus sage et la plus opportune à prendre » (Aliou Bah, président du MoDeL)

Depuis la France où il séjourne, le président du MoDeL a réagi au report de la marche pacifique du front national pour la défense de la constitution (FNDC) qui était prévue ce jeudi 23 juin, dans le Grand Conakry.

Aliou Bah, le président du MoDeL souligne que son parti, aile politique du FNDC a contribué à sa façon pour la décrispation de la situation. Il soutient que le report de la marche pacifique du FNDC était la décision la plus sage et la plus opportune à prendre.

« Honnêtement, je salue la maturité dont a fait preuve le FNDC à travers sa coordination. Je rends hommage à tous ceux qui se sont impliqués de façon directe ou indirecte à la prise de cette décision. Le MoDeL est membre à part entière du FNDC. Nous avons contribué à notre façon à faire en sorte que les lignes bougent dans la bonne direction. Il se trouve aujourd’hui que c’était la décision la plus sage et la plus opportune à prendre », a indiqué Aliou Bah dans « Mirador »

Toutefois, il souligne que les autorités de la transition doivent à travers ce report de la marche pacifique du FNDC saisir l’opportunité pour créer le cadre de dialogue tant souhaité par la classe politique.

« Je considère que les autorités en place pourront faire l’interprétation qui sied par rapport à cette décision. De ne pas bomber le torse et en faisant preuve d’arrogance pour interpréter ça comme étant du recul ou de la faiblesse. C’est plutôt une opportunité qu’il faut donner au premier ministre qui a prononcé un discours responsable et salutaire (…). Son discours avait un sens et il était de notre responsabilité de donner de la force à ce discours là afin qu’il dispose de toutes les marges de manœuvre nécessaire pour créer cette fois-ci un cadre de dialogue parce qu’il ne faut rester aussi dans les gros mots », a ajouté Aliou Bah

Par ailleurs, le président de Mouvement démocratique libéral (MoDeL) martèle que la classe politique n’a pas besoin d’un cadre de concertation mais plutôt un cadre de dialogue avec toutes les caractéristiques qui vont avec ( les acteurs représentatifs, des partenaires de la Guinée, le G5, la médiation de la CEDEAO sous le leadership du premier ministre).

Sadjo Bah