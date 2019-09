Report du 2 octobre à Kindia : « Bouréma Condé a sauvé les acteurs du RPG Arc-en-ciel à Kindia » (Abdoulaye Bah)

L’annonce du report de la fête nationale pour 2020 à Kindia continue à faire couler encres et salives dans la ville des agrumes. Ce vendredi 27 Septembre, l’ex-maire de la commune urbaine de Kindia s’est exprimé autour de cette fête tournante tant attendue par les populations de Kindia.

Pour Abdoulaye Bah, la région de Kindia n’a jamais été choisie, c’est juste un sauvetage des acteurs du RPG Arc-en-ciel par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Prévue cette année, la population de Kindia ne verra pas sa ville faire peau neuve par cette initiative présidentielle. Si ce report est aujourd’hui justifié pour certains citoyens de Kindia, pour l’ex-patron de la mairie, Abdoulaye Bah, c’est une triste nouvelle pour la ville de Kindia et surtout un sauvetage des acteurs du RPG Arc-en-ciel par le ministre Bouréma Condé.

« Je l’ai dit il y a de cela un an que c’est encore un unième mensonge et la vérité est là maintenant. Alpha Condé nous a habitué à choisir une région en prenant un acte administratif suprême qu’on appelle, le décret administratif. Aux autres régions administratives qui ont déjà célébré cette fête, il y’a eu des décrets et pourquoi pas Kindia ? C’est l’interrogation que je me pose. Tant que le président Alpha Condé ne prend pas un décret à l’image des autres régions, pour moi, c’est du faux et le faux aujourd’hui a éclaté au grand jour. Les Taliby Sylla, Demba Fadiga, N’Fanssoumane Touré et Sarangbè Camara et tout le clan du RPG Arc-en-ciel qu’ on a laminé dans les urnes pour pouvoir colmater le coup d’Etat politique contre la mairie, contre Kindia ont inventé un faux espoir pour calmer la population de Kindia révoltée contre eux. Aujourd’hui, ce sont eux qui sortent de nulle part pour sauver l’image de leurs acteurs à Kindia pour pouvoir reporter quelque chose qui n’a jamais été actée par un décret du président. C’est aberrant, c’est triste parce que Kindia ne mérite pas ça », dit-il.

Concernant les travaux qui sont en cours de réalisation sur le terrain au compte de la fête du 2 octobre désormais prévue en 2020, pour Abdoulaye Bah, la construction de ces services de sécurité s’inscrit dans le cadre d’un financement de l’Union Européenne pour son appui sécuritaire à la population guinéenne.

« La construction de ces infrastructures sécuritaires, c’est pour pouvoir nous arrêter et nous frapper et enfermer. Les actions du développement local, c’est les voiries urbaines. Observer les quartiers de Kindia, les routes sont complètement dégradées. Ces infrastructures de sécurité sont en train d’être construites comme des hôtels voire des motels. Un commissariat central urbain ne se construit pas comme ça. Allez à Mamou, à Kankan, ils ont dépensé plus de cinq mille milliards et Kankan est à huit cent kilomètres de Conakry et Kindia qui est proche n’a rien. Donc, ces sites à savoir le commissariat central, départemental, régional et la sûreté, c’est d’un financement de l’Union Européenne dans son appui au secteur de la sécurité guinéenne », précise Abdoulaye Bah.

Malgré l’échec de cette initiative présidentielle concernant la dotation de Kindia en infrastructures de base cette année, les populations de Kindia seront en fête le 2 octobre prochain.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

