Reprise annoncée des manifs de rue : « les organisateurs prendront les conséquences » (Aly Kaba, RPG)

Suite à l’annonce de l’opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo de reprendre les manifestations de rue après les examens nationaux, le président de la mouvance présidentielle, l’honorable Aly Kaba, face à la presse lundi, a prévenu que les organisateurs seront responsables des dégâts que ces manifestations vont enregistrer.

« Nous le déconseillons parce qu’il y a des règles de conduite. Il y a des lois qui gouvernent la République et par ricochet on doit pouvoir obéir à ses lois lorsqu’il s’agit d’organiser telle ou telle manifestation. Les manifestations sont régies par des lois, on doit pouvoir faire la demande et s’assurer que la demande a été agréée », a indiqué le président de la mouvance présidentielle.

Il serait très imprudent de vouloir passer au forceps, a-t-il poursuivi, « pour dire que vaille que vaille nous allons le faire parce que ça va être l’élément que notre siège soit ouvert, que nous puissions voyager. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Quand on est en conflit avec la loi, on essaye de régler cela de façon pacifique mais on ne cherche pas à alourdir ce qu’on a comme problème avec la loi. En décidant de faire cette manifestation, c’est une violation et cette violation va à l’encontre des lois de la République. »

S’agissant des dégâts que ces manifestations risquent d’engendrer, le député de prévenir : “les organisateurs prendront les conséquences de ce qui adviendra de ces manifestations. Quand nous sommes encore dans l’Etat d’urgence, quand nous sommes encore dans une situation très fragile, penser organiser de nouvelles manifestations c’est encore créer des problèmes de nature à continuer perpétuellement à ébranler le tissu social. Vivement cela doit s’arrêter. (…) ».

