Reprise des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Labé : les citoyens aux anges

À l’arrêt depuis un certain temps pour des raisons qui restent toujours inconnues, les travaux de bitumage de la voirie urbaine de Labé ont repris depuis le mercredi 12 avril 2023. L’annonce a été faite par le ministère des Travaux publics. Déjà sur le terrain, les engins de l’entreprise en charge de l’exécution des travaux sont visibles sur le terrain d’après le constat que nous avons fait ce samedi 15 Avril 2023. Une nouvelle qui réjouit à plus d’un titre ce citoyen trouvé sur les lieux, qui n’a pas manqué de faire une invite à l’entreprise.

‘’Nous sommes très contents de la reprise des travaux. Jusqu’à présent tout se passe bien même si la poussière nous fatigue énormément surtout lors des passages des véhicules ou des motos. Mais si le bitumage termine le plus tôt que possible ça va nous arranger et nos vifs remerciements seront au moment venu à l’ endroit des autorités de la transition », affirme Houlaimatou Diallo.

S’inscrivant dans cette logique, Sow Mamadou Saliou, cet autre citoyen que la poussière fatigue à longueur de journée, a laissé entendre ceci: « Nous sommes satisfaits de la reprise de ces travaux. Puisque nous à la pharmacie des écoles ici nous inhalons trop la poussière sur cette route. Mais si toutefois, les travaux continuent cette fois-ci et que nous puissions avoir finalement le goudron vraiment nous remercierons le bon Dieu mais aussi le colonel Mamadi Doumbouya ».

Il faut rappeler que ces 15 kilomètres de bitume ont été octroyés à la commune urbaine de Labé par l’ancien président Alpha Condé. Ces travaux qui avaient été lancés officiellement en 2019 et dont le délai d’exécution était de 20 mois peinent toujours à être exécutés même si aujourd’hui avec ces nouvelles autorités de la transition, l’espoir renaît chez les citoyens.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé