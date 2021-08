Reprise du train Conakry Express : ‘’on attend toujours Rusal’’ (DG Chemins de fer)

Toujours pas de date officielle pour la reprise du train Conakry Express, en arrêt depuis le 31 décembre 2020. C’est une annonce faite ce lundi 30 août à Mediaguinee par le Directeur général de la société chemins de fer de Guinée (SNCFG), Me Badras Yora qui a indiqué être toujours à l’attente du feu vert de la société Rusal pour une éventuelle reprise de ce train qui soulageait bon nombre de citoyens dans leur déplacement de la haute banlieue pour le centre-ville de Kaloum.

« On est toujours avec Rusal pour pouvoir nous libérer finalement. Même le samedi et dimanche derniers, on a fait carburer les machines. Mais on a attend toujours Rusal, sinon on poursuit la chose », a déclaré le DG de la SNCFG, Me Badras Yora.

Elisa Camara

+224654957322