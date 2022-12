Réquisition de l’armée dans les zones minières de Siguiri : l’union nationale des orpailleurs de Guinée se fait voix

Le ministre en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation a récemment réquisitionné les forces de défense et de sécurité pour sécuriser toutes les zones minières de Siguiri. Préoccupé de la situation au même titre que le gouvernement, l’Union Nationale des Orpailleurs de Guinée a, à travers un communiqué pris acte de ladite réquisition des forces de défense et de sécurité.

Poursuivant, elle (UNOG) « informe l’ensemble des orpailleurs de Guinée et plus particulièrement ceux de Siguiri à accompagner les autorités dans ce processus de sécurisation des sites miniers et démantèlement des exploitants illégaux dans le strict respect des dispositions du Code minier. »

Ci-dessous communiqué