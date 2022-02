Résidence 2000, cités Adoha, imprimerie Lumumba : pourquoi le patrimoine bâti est passé à l’offensive

La direction générale du Patrimoine bâti public a mis à exécution la décision du CNRD de récupérer des biens de l’Etat avant le 10 février. Hier, comme il fallait s’y attendre, une équipe du Patrimoine bâti a fermé les administrations de la Résidence 2000, des cités douane et Police (Adoha) et l’imprimerie Patrice Lumumba.

Selon nos informations, les administrations de ces 3 lieux n’ont pas donné suite favorable au courrier du Patrimoine bati sur leurs dossiers de gestion.

« Dans ce dossier, on a besoin de l’autorisation de l’autorité pour communiquer dans la presse. Nous avons récupéré pour Patrice Lumumba, les cités Douane et Police (Adoha) et résidence 2000. Nous leur avons demandé de nous communiquer les dossiers de gestion. Les autres l’ont fait, eux ils ne l’ont pas fait. Alors que la date butoir c’est demain jeudi par rapport au communiqué du CNRD. La cité Chemins de fer est sous gestion déjà. Les 3 autres cités, nous sommes allés juste et avons fermé l’administration. On n’a pas du tout voulu déranger les locataires, ils ne savent même pas qu’il y a eu changement au niveau de la tête », dit un responsable du Patrimoine qui a requis l’anonymat.

Pour le cas spécifique des cités douane et police, on apprend que l’ancien régime les avait confiées à Adoha (société marocaine) pour la construction de logements sociaux pour les fonctionnaires. Finalement, l’endroit aurait changé de statut. Nous y reviendrons.

Noumoukè S.