Résolution contre les coordinations régionales : ‘’je n’accompagnerais pas une telle démarche…” (Aboubacar Soumah)

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une résolution contre les coordinations régionales. Le président du Parti Guinéenne de la Démocratie et l’Équilibre (PGDE) Aboubacar Soumah et président à l’Assemblée Nationale qui a refusé de voter ladite résolution n’approuve pas la démarche.

À l’en croire, « pour corriger, tu ne peux t’attaquer aux effets d’une action et laisser les causes. Il faut d’abord chercher les causes de cette prolifération de cette ethnicisation, de régionalisation de ces structures sociales. Vous venez au Sénégal aujourd’hui, vous venez en Côte d’Ivoire, partout ailleurs, les structures traditionnelles sociales existent. Et cette organisation existe il y a des siècles. Pourquoi celles guinéennes ont été détruites ? Il faut qu’on trouve cette réponse. Après avoir trouvé cette réponse, trouver comment faire pour réorganiser socialement la société guinéenne ».

« Ce n’est pas une simple résolution comme ça au hasard, parce qu’il y a eu un fait. Est-ce qu’il n’y a pas eu des faits qui sont plus graves par rapport à ce qui se passe aujourd’hui ? Donc je n’accompagnerais pas une telle démarche législative », assure-t-il.

Mamadou Yaya Barry