Résolution des eurodéputés : ‘’l’opposition doit comprendre que le temps de la manipulation de l’opinion est dépassé’’ (Ibrahima Kallo)

La récente résolution du Parlement européen sur la Guinée continue de susciter des réactions diverses au niveau des formations politiques guinéennes. Interrogé ce lundi, 17 février, Ibrahima Kallo de la cellule de communication du parti pouvoir (RPG Arc-en-ciel) a bien voulu apporter quelques informations ‘’utiles’’.

A l’entame, il a tenu à préciser : « Ce qu’il faut retenir de cette résolution du Parlement européen du jeudi, 13 février dernier, c’est qu’on a constaté à travers une manipulation de l’opposition guinéenne qui s’est emparée d’une partie d’un extrait et surtout favorable aux déclarations des eurodéputés libéraux qui ont commencé à s’attaquer violemment au régime guinéen par rapport, selon eux, aux violations des droits et des règles démocratiques dans notre pays. Connaissant cette situation, nous avons compris en réalité qu’il s’agit simplement d’une manipulation de la part de l’opposition guinéenne. Au cours de cette résolution du Parlement européen, nous avons constaté qu’il y avait principalement deux (2) tendances au sujet de la Guinée. L’opposition guinéenne ne s’est intéressée simplement qu’à cette position qu’elle juge favorable à elle. Autrement dit, des déclarations des eurodéputés libéraux. Mais de l’autre côté, il a été évoqué de la part des eurodéputés socialistes qui se sont indignés par rapport à cette procédure d’urgence que leurs collègues eurodéputés libéraux ont eu à introduire au sein de la plénière connaissant bien cette situation en Guinée. Il y a même une députée socialiste du nom de Mariani qui s’est indignée vis-à-vis de cette forme de pression sur la Guinée, connaissant que partout dans le monde, nous constatons des manifestations çà et là.

Poursuivant, il a mentionné avec force : « Alors, la Guinée ne fait pas l’exception, nous sommes dans une situation aujourd’hui où partout dans le monde, il y a ce qu’on appelle les cycles de manifestations. Connaissant bien que la Guinée est un Etat souverain et indépendant, il revient alors à cette nation guinéenne de changer sa constitution si tel est son choix. Donc, je crois que c’est exactement cette situation là que nous avons constaté au cours de cette plénière du Parlement européen le 13 février passé. Sur ce, et pour ce qui est de la reforme constitutionnelle que l’opposition guinéenne brandit tout le temps à travers des déclarations, depuis 2000, selon même des eurodéputés socialistes, en Afrique, plus d’une dizaine de pays ont eu à reformer leurs constitutions. Et jusqu’à présent, il y a des présidents dans ces pays africains qui sont toujours au pouvoir. Le président Camerounais qui a aujourd’hui plus de 38 ans au pouvoir a été même cité dans ce cadre comme exemple. Donc, ce ne pas quelque chose qu’il faut crier continuellement.

Plus loin, il n’a pas manqué de signaler : « Mais ce qui est sûr, c’est que la Guinée est un pays indépendant et il a été retenu au cours de cette résolution que la Guinée est un Etat souverain. Les Etats Unis et la France peuvent avoir intellectuellement des positions contraires à cette reforme constitutionnelle demandée par le Président de la République, Pr Alpha Condé, mais il revient au peuple de Guinée, en tant que peuple souverain depuis 1958, de décider son sort et de son avenir. Nous sommes dans ce cadre là et il faudrait que l’opposition guinéenne comprenne que le temps de la manipulation de l’opinion est dépassé. Nous sommes tous outillés aujourd’hui en termes d’information et c’est ce qui nous permet de capitaliser toutes ces situations là pour mieux orienter le peuple de Guinée sur son sort. Il est évident aujourd’hui que la Guinée aille au référendum dans la mesure où nous avons assez de lacunes, des problèmes et des carences dans l’actuelle constitution en vigueur qui a été aussi même adoptée par une frange de guinéens qui n’avaient pas de tout la légitimité et la légalité. Nous voulons aller sur le chemin de la légalité et de l’honnêteté à travers un vote populaire. C’est ce qui est recommandé à travers même la charte des Nations Unies. En gros, dans cette plénière du Parlement européen, il y a eu 19 points qui ont fait l’objet de résolution et un seul point concernait la Guinée. Sur ce point et après toutes les discussions, il a été retenu qu’il s’agit un Etat indépendant et un peuple souverain qui est censé choisir un devenir et son avenir. »

Propos recueillis par Youssouf Keita

