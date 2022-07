Résultats Bac 2022 à Kindia: “ On récolte ce qu’on a semé ” (Bachir Bangoura, 1er de la république en S.S)

Le premier de la préfecture de Kindia au baccalauréat unique session 2022, option sciences sociales, s’appelle Bachir Bangoura. Élève au Groupe Scolaire Privé Fodé Seinkoun, Bachir Bangoura s’est préparé sans se mettre de la pression pour décrocher ce précieux sésame.

Ce mardi 18 juillet 2022, ce candidat classé premier de la préfecture de Kindia et onzième sur le plan national au baccalauréat unique est revenu sur ses préparatifs qui l’ont permis d’obtenir ce résultat satisfaisant.

“ C’est la plus belle journée de ma vie. On récolte ce qu’on a semé. C’est le travail qui paie. En plus, je me suis pas fait beaucoup de mal à me préparer. Je me suis planifié à ce que je sois là ou je suis aujourd’hui. C’était simple, quand je pars à l’école, je reviens le soir, je prends mon cahier, je revise un peu. Je me fais pas trop de soucis” a-t-il dit

Bachir Bangoura affirme n’avoir pas eu de difficultés à traiter les différents sujets du baccalauréat. Il apprécie dailleurs les normes introduites par les nouvelles autorités. “ Moi je n’ai pas senti de difficultés. En plus, ça n’a pas été sévère comme on le dit. Ça a été dans les normes, la manière dont ça devait être faite. Les sujets ont été abordables, ça a été dans les programmes et dans l’actualité ”, a-t-il ajouté.

Issus d’une famille modeste, Bachir Bangoura s’était fixé pour objectif d’être parmi les lauréats. Ce candidat qui compte faire la politique dans le futur appelle ses amis redoublants à fournir assez d’efforts “ Je pense qu’ils doivent redoubler beaucoup d’efforts, chacun attend son jour. Aujourd’hui, c’est notre jour. Peut-être demain, ça serait leur jour. Pour avoir ce résultat, je me suis fixé des objectifs, vouloir quitter ici par tous les moyens et comme la famille n’avait pas de moyens, je me suis même trouvé des moyens pour que je puisse faire ce que je veux”

Dans la préfecture de Kindia, ils sont au total 201 admis sur un total de 3904 candidats au compte de l’enseignement général. Pour les candidats de l’enseignement Franco Arabe, 191 ont composé, seulement 3 ont été déclarés admis.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

