Résultats de l’audit du fichier électoral : ‘’nous saluons ce que la CEDEAO vient de présenter’’ (Soumaoro, RPG)

Prenant part ce mercredi, 23 septembre, à la présentation des résultats de l’audit du fichier électoral guinéen réalisé par les experts de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Mory Sara Soumaoro a, au nom de sa formation politique (RPG Arc-en-ciel), salué ce travail.

« Nous saluons ce que la CEDEAO vient de présenter comme résultat des travaux qui a été demandé par l’opposition guinéenne. Vous savez très bien que c’est suite aux différentes demandes que l’UFDG a faites avant le double scrutin que la CEDEAO est venue pour auditer le fichier électoral guinéen. Maintenant, pour que ce fichier audité soit accepté par l’UFDG, il faut le confier à Elhadj Cellou Dalein Diallo. Quel est l’endroit de la Moyenne Guinée qui est le fief principal de l’UFDG où il y a un district qui a plus de 5 mille habitants ? Il y a en n’a pas. Allez-y en Haute et Guinée Forestière pour comprendre la réalité. Il y a des villages là-bas qui abritent des mines d’or avec des milliers de personnes. Pourquoi l’UFDG ne conteste jamais le résultat de la commune de Ratoma ? La commune de Matoto est la plus grande circonscription électorale du pays. Mais aujourd’hui, sur ce fichier, c’est Ratoma qui devient la plus grande circonscription électorale. Pourquoi l’UFDG ne contexte jamais cela ? »

Youssouf Keita