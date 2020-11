Résultats de l’UFDG : ‘’ce sont des contradictions flagrantes entre Ousmane Gaoual et le rapport’’ (Makanéra)

Dans un entretien qu’il a accordé ce vendredi, 6 novembre à Mediaguinee, l’ancien ministre de la communication et président du FND, Alhoussein Makanéra Kaké a répondu au responsable de communication de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo. Dans le rapport du parti de Cellou Dalein Diallo sur les résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier, Makanéra y voit une incohérence.

« J’ai vu une vidéo de monsieur Gaoual où il essaie d’expliquer comment ils ont pu avoir les résultats qui consacrent la victoire de monsieur Cellou Dalein Diallo avant la CENI. Quand vous écoutez cela, ce sont des contradictions fragrantes entre lui et sa personne, entre lui et le rapport qu’ils ont élaboré. D’abord il dit que c’est sur la base d’un logiciel qu’ils ont eu en France, ce logiciel-là a une base de données hébergées dans un icloud.

Deuxièmement : Dans sa déclaration, il parle de près de 80%. C’est ce qu’ils ont collecté pour avoir les 53% pour monsieur Dalein. Mais dans le rapport, on nous dit que c’est sur la base de 84, 49% des procès-verbaux. Donc, je ne sais pas s’il faut croire à monsieur Gaoual ou s’il faut croire à ce qui est élaboré dans le rapport de l’UFDG. Parce que la contradiction est flagrante, parce que la différence entre près de 80% et 84%, 49 %, c’est trop, quand on sait que dans un bureau de vote, la moyenne, c’est 357 votants par bureau de vote. Donc, je voudrais dire à monsieur Gaoual qu’il n’a rien dit. Parce que nulle part dans sa déclaration, je n’ai vu là où leur logiciel est intervenu », a dit Alhoussein Makanéra Kaké.

Mohamed Cissé