Résultats officiels des évaluations de l’ANAQ-GN : 79 programmes accrédités et 9 établissements habilités à délivrer 91 types de diplômes

L’Autorité Nationale d’Assurance Qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche (ANAQ-GN) a procédé ce mercredi, 22 décembre, à la proclamation officielle des résultats des évaluations de la session 2020/2021.

Selon le secrétaire exécutif de l’ANAQ-GN, 183 programmes ont été évalués par l’ANAQ-GN de 2018 à 2021 dont 79 ont été accrédités et neuf (09) établissements ont été habilités à délivrer 91 types de diplômes.

A l’occasion de la remise des attestations d’habilitation des institutions et l’accréditation des programmes évalués par l’ANAQ-GN qui s’est déroulée ce mercredi dans les locaux du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), Kabiné Oularé est revenu sur le déroulement du processus.

Kabiné Oularé, secrétaire exécutif de ANAQ-GN



« cette année, il y a eu 92 dossiers qui ont été soumis à candidature sur notre plate-forme. Cinq (05) ont été rejetés. Parmi les 87 dossiers validés, 16 cas d’abandon ont été enregistrés. Donc, 71 programmes ont fait l’objet d’une évaluation complète. 39 ont été accrédités, soit un taux de réussite de 54% ; 16 ont été accrédités sous réserve et 16 n’ont pas obtenus d’accréditation. De 2018 à 2021, 183 programmes ont été évalués par l’ANAQ dont 79 accrédités, neuf (09) établissements ont été habilités à délivrer 91 types de diplômes », a déclaré Kabiné Oularé, secrétaire exécutif de l’ANAQ-GN.

Le secrétaire général du MESRI a félicité les établissements qui se sont engagés dans la voie de la démarche qualité. Facinet Conté a par ailleurs invité les institutions qui hésitent à se soumettre aux évaluations parce que selon lui, le MESRI tiendra compte désormais des résultats de l’ANAQ pour des décisions comme l’orientation des étudiants dans les universités.

Facinet Conté, secrétaire général du MESRI



« cette remise d’attestation cadre parfaitement avec la vision de notre département qui consiste à qualifier davantage la formation et la recherche dans institutions à travers les évaluations. Je profite de ce moment précis pour féliciter tous les établissements qui sont déjà engagés sur cette voie de la démarche qualité et inviter ceux qui hésitent encore à se soumettre aux évaluations sans délais pour leur habilitation et l’accréditation de leurs programmes. Désormais, le ministère tiendra compte des résultats de ces évaluations de l’ANAQ pour prendre des décisions concernant les financements mais également l’orientation des étudiants dans les établissements », a indiqué Facinet Conté.

Pour le recteur de l’Université Victor Hugo de Conakry, l’accréditation des programmes et l’habilitation de son institution à délivrer des diplômes est une double reconnaissance de son institution.

« on a eu une reconnaissance de nos programmes par les entreprises dans la mesure où on a emmené le concept d’école de commerce en Guinée qui est une formation totalement orientée vers l’insertion professionnelle. Avant la remise des diplômes, tous nos étudiants de Master étaient embauchés. Donc, c’était une reconnaissance des entreprises d’abord. Et ensuite, Nous avons la reconnaissance de l’institution et je remercie là toute l’équipe parce que ça a été un travail conséquent pour toute l’équipe, particulièrement le comité de pilotage. L’habilitation nous permet de délivrer des diplômes complètement valables à la fois à l’interne et à l’international. C’est vraiment une satisfaction pour nous », s’est réjouit Kadhra Malick Diaby.

Le secrétaire exécutif de l’ANAQ-GN indique que les programmes accrédités sous réserve ont un délai d’une d’un an pour mettre en œuvre les recommandations formulées par les experts évaluateurs au risque de se voir retirer les dites accréditations.

Kabiné Oularé précise par ailleurs que les habilitations à délivrer des diplômes ont une validité de 10 ans et 5 ans pour les programmes accrédités à compter de ce mercredi, 22 décembre 2021.

« Selon nos manuels de procédure, vous devez de façon régulière procéder à des auto évaluations. Nous allons mettre en place dès la semaine prochaine, des agents qui vont faire le suivi des recommandations qui ont été formulées. Et lorsque nous nous rendrons compte que les standards de qualité sont en recul, nous pouvons retirer l’accréditation. L’habilitation à délivrer des diplômes a une validité de 10 ans mais chaque deux ans vous devez faire des auto évaluations pour examiner les aspects de l’avis de votre institution lié à tel ou tel diplôme », a conclu Kabiné Oularé.

Sadjo Bah

