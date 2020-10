Résultats provisoires : Alpha Condé remporte à Kankan, Matoto, Kérouané, Lola

Entamée ce lundi 19 octobre 2020, la centralisation des procès-verbaux a pris fin ce mardi dans la circonscription électorale de Kankan, 2è ville du pays et fief traditionnel du Rpg Arc-en-ciel. Lors des opérations de dépouillement en présence des délégués des partis politiques et des observateurs, les membres de la commission de centralisation ont procédé à l’analyse des procès-verbaux et au calcul des résultats qui ont été arrêtés comme suit :

RPG ARC-EN CIEL 215 728 soit 88,49%

PACT 666 soit 0,27%

FAN 735 soit 0,30%

MND 1403 soit 0,58%

RRD 364 soit 0,15%

NGR 457 soit 0,19%

UFDG 14 827 soit 6,08%

AFC 516 soit 0,21%

PADES 7 670 soit 3,15%

RGD 295 soit 0,12%

PLP 660 soit 0,27%

UDIR 480 soit 0,20%

A Matoto, une commune de Conakry, Alpha Condé est en tête. A Kérouané (Haute Guinée) et Lola (Guinée forestière), large victoire du candidat du Rpg Arc-en-ciel.