Résurgence de la Covid-19 à Kindia : voici pourquoi les malades ne sont plus hospitalisés à Pastoria

Contrairement aux mois passés, les personnes malades de Covid- 19 ne sont plus alités au Centre de Recherche Epidémiologique, Microbiologie et Soins Médicaux (CREMS) de Pastoria. Dès la résurgence de cette pandémie, les personnes testées positives sont aujourd’hui prises en charge au CT- EPI de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

Une situation qui s’explique selon le Directeur préfectoral de la santé de Kindia par l’extension dudit centre de traitement situé à quelques kilomètres du centre urbain. Réputé par son efficacité et ses conditions favorables aux traitements des malades de Covid- 19, le CREMS de Pastoria ne reçoit actuellement aucun cas positif de Covid- 19.

Si certains citoyens parlaient d’un refus de la part dudit centre au profit d’Ebola, le Directeur préfectoral de la santé de Kindia apporte des précisions. Pour Dr Mory Togba, le CREMS n’a pas refusé de prendre en charge des malades de Covid- 19. Seulement, dira-t-il, le centre est en extension.

‘’Ceux que les gens disent ce n’est pas vrai, nous avons eu à discuter avec les responsables du CREMS. Le CREMS à l’intention de procéder à une extension de sa cité, et pour le faire, c’est la rénovation. Pourquoi ils veulent le faire ? Ils veulent le faire dans l’intérêt des gens de Kindia. Pour que les gens de Kindia qui tombent malades que ça soit le coronavirus ou Ebola qu’ils puissent les prendre en charge. S’ils ne parviennent pas à faire l’extension et qu’on a Ebola et autres maladies ça sera un peu difficile. C’est ce qui a fait que ils ont dit, qu’ils préfèrent de nos jours, faire l’extension. Donc c’est l’extension là, ils sont en train de faire et quand ils ont commencé à faire l’extension, ils nous ont informé et nous, on a demandé à L’ANSS que le CREMS en état d’extension ne peut prendre des malades de Covid-19 pour le moment. L’ANSS nous a dit que le CT-EPI peut s’occuper des malades et aujourd’hui c’est pourquoi ,ils sont hospitalisés là-bas comme dans les autres préfectures du pays’’, précise De Mory Togba.

Dans ces dernières semaines, le nouveau coronavirus a refait surface dans la ville des agrumes. Ce mardi, 16 mars, les autorités sanitaires parlaient de 17 cas positifs dans la préfecture. La maladie a déjà emporté un responsable de la préfecture. Malgré cela, les cérémonies culturelles et autres se font à la belle étoile et les citoyens ne portent plus de bavette. Bref , toutes les mesures sanitaires sont foulées au sol au vu et au su des autorités de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

