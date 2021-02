Résurgence d’Ebola en Guinée : Dr Sakoba Keïta pointe trois causes à la base

Depuis la réapparition de la maladie à virus Ebola en Guinée après 5 ans, des voix s’élèvent pour en connaître les causes. Dans une émission d’une grande écoute ce vendredi, 19 février, le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire a donné des explications par rapport à cette question. Le DG de l’ANSS nous parle de trois hypothèses qui seraient à la base de cette résurgence.

Parmi ces trois hypothèses soutenues par Dr. Sakoba Keita, il existe en premier lieu la consommation des animaux sauvages. Comme pour dire qu’en Guinée forestière, région d’accueil de cette épidémie, cette pratique reste toujours d’actualité. « La chauve-souris est impliquée dans ça et c’est consommé localement. Comme dans beaucoup d’autres parties de la Guinée forestière, on consomme la viande des chauves-souris. Mais pour le moment, on n’a pas de preuve. C’est pour cela on va faire une investigation mixte avec l’Environnement et l’Elevage pour qu’on puisse aller prendre des échantillons sur les chauves-souris qui sont dans la zone », a-t-il dit. Et de poursuivre en ces termes : « La deuxième hypothèse, c’est probablement à partir d’une personne guérie comme le cas qu’on a eu à Koropara. Ce qui sera une première dans le monde après cinq ans, qu’on enregistre une telle situation »

La troisième hypothèse à vérifier selon le patron de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, c’est de se demander à savoir est-ce qu’il n’y a pas eu de citoyen guinéen en provenance de la RDC, la zone qui est en épidémie vers Gouecké »

Justement, à en croire Dr. Sakoba Keita, les équipes de son agence sont d’ores et déjà sur le terrain et travaillent d’arrache-pied pour avoir la clé du mystère derrière cette résurgence afin de pouvoir endiguer définitivement cette épidémie dans notre pays.

