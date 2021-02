Résurgence d’Ebola en Guinée, procès en appel de Grenade, Alpha convoque les argentiers, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance, L’observateur et l’Aigle Infos se sont intéressés à plusieurs sujets dont la résurgence d’Ebola en Guinée, le procès en appel de Boubacar Diallo alias ‘’Grenade’’ et la récente rencontre du président Alpha Condé avec les responsables des finances publiques.

Dans sa parution du 22 février 2021, le journal satirique Le Lynx a entre autres mentionné à sa Une « Cour d’appel de Cona-cris : Grenade, toujours mal ». Sur la question, le journal révèle que « le procès en appel de Boubacar Diallo alias Grenade a repris le 19 février, à la Basse-cour d’Appel de Cona-cris. Le militant de l’UFDG, accusé par le parquet du tribunal de première instance de Dixinn, tentative de meurtre et de détention illégale d’armes de guerre, s’est vu condamner en première instance à 10 ans d’emprisonnement avec une période de sûreté de 5 ans. L’audience a été consacrée aux réquisitions du ministère public et aux plaidoiries de la défense. Pendant près d’une heure, le pro-crieur, Mohamed Kaba, a cherché à démontrer que Boubacar Diallo est un : ‘’Homme violent. Au cours d’une cérémonie funéraire, en dépit des conseils qui lui ont été donnés par son leader, il s’est rendu au niveau de l’ancien siège du RPG (Hamdallaye). Il y a eu altercation entre son groupe et les forces de l’ordre. Il a été blessé, mais a réussi à sortir du pays. Une procédure a été ouverte et à son retour il a été arrêté. Boubacar Diallo se dit pacifiste, mais il dégage un autre personnage. C’est un amateur des tenues militaires, il s’est pris en photo avec une arme devant le domicile de son leader. Il n’est pas militaire, mais il a une arme, il a tiré sur les gendarmes. Il a été dénoncé par les gendarmes anciennement postés devant le domicile de son leader. » Le procureur a indiqué que les motifs invoqués par les avocats de Grenade, tant sur la culpabilité que sur la peine, ne seraient pas fondés. »

Quant au journal L’Observateur, il s’est intéressé à la résurgence d’Ebola en titrant à sa Une : « Résurgence d’Ebola en Guinée : La riposte doit être générale ». Abordant la question, le journal affirme que « la fièvre hémorragique Ebola refait surface en Guinée et en RDC, avec ses redoutables et bien connues manifestations de diarrhées, de vomissements, de saignements et de fièvre. En effet, les autorités sanitaires guinéennes ont récemment déclaré le pays en situation d’épidémie d’Ebola, après que 7 cas confirmés, dont 3 décès, ont été répertoriés. En RDC, par contre, les autorités ont annoncé, le 7 février dernier, une résurgence du virus dans l’Est du pays, après analyse d’un échantillon de sang d’une femme décédée, épouse d’un survivant de la maladie à virus Ebola et ayant présenté les signes typiques de cette très contagieuse maladie. Il n’y a donc pas de doute. Ebola est de retour ! Du moins, dans ces deux pays qui doivent désormais faire face, non seulement au retour du virus mortel, mais aussi aux contextes tout aussi similaires de turbulences sociopolitiques et de l’éprouvante résilience à la pandémie de Covid-19 ».

Parlant de la récente rencontre entre le président Alpha Condé et les responsables économiques, La Lance a titré à sa Une : Guinée : Finances publiques : Alpha Condé veut beaucoup d’argent et vite. » Sur la question, notre confrère précise que « le 22 février, le président Alpha Condé a convoqué les argentiers du bled : ministre du Budget, ministre de l’Economie et des Finances, directeur national des Impôts et la direction générale des Douanes. Un seul mot d’ordre : de l’argent, beaucoup d’argent et vite. L’idée du président est de doubler les recettes internes de l’Etat pour financer son Gouverner autrement. Le ministre du Budget a signé deux documents avec la direction nationale des Impôts et la direction générale des Douanes. Le premier pour doubler les recettes internes en deux ans, le second est un contrat de performance. Avec le contrat de performance, dit-on, les concernés seront évalués chaque trimestre. Ceux qui auront rempli la mission se verront couronnés de primes et les flop pourraient tout simplement être limogés… »

Dans son numéro 158 du 8 février 2021, l’hebdomadaire d’informations générales L’Aigle Infos s’est intéressé aux propos du patron de l’UFDG aux obsèques de Mamadou Oury Barry en titrant à sa Une : « Dalein aux obsèques de Mamadou Oury Barry : « La paix se construit par justice… » A ce propos, notre confrère révèle que « Mamadou Oury Barry, membre de l’UFDG, est décédé le 17 janvier 2021 au CHU Ignace Deen, alors qu’il était en détention. Lors de ses obsèques organisées le vendredi 5 février, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a rappelé que la paix se construit par la justice. ‘’Je suis là pour compatir avec la famille et pour accompagner à sa dernière demeure ce jeune âgé de 21 ans, arraché à notre affection’’.

