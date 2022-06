Retard dans le recrutement à la fonction publique: « nous avons 14 mille non postés dont certains ne savent ni lire ni écrire » (Mohamed Béavogui)

Lors d’une conférence animée par le premier ministre, le samedi 11 juin, dans la salle de conférence du gouvernorat de Labé, Mohamed Béavogui a souligné que le retard dans le processus de recrutement des fonctionnaires à la fonction publique est dû à l’existence de 14 mille fonctionnaires non postés.

Le premier ministre a révélé que parmi ces 14 mille fonctionnaires non postés, certains d’entre eux ne savent ni lire ni écrire.

« Nous ne savons même pas combien d’hommes, nous avons dans notre administration. Et nous essayons de faire ce travail maintenant, et croyez-moi, c’est pas facile, parce que là où vous voulez résoudre le problème, c’est là-bas où il y a les barrages et les difficultés. Nous avons des gens qui sont fonctionnaires, 14 mille non postés, on découvre souvent qui, on veut prendre parmi ces non postés pour les nommer. Y en a qui ne savent même pas lire et écrire. A côté de ça, nous avons combien de stagiaires maintenant sans compter ceux qui sont dehors et qui veulent entrer. Avec tout ça, nous avons engagé le processus de digitalisation, de biométrisation des fonctionnaires. Des exercices ont été faits, y a eu beaucoup de dégraissage, je ne parle pas des retraités mais déjà dans les listes que nous avons, il y a eu énormément de travail qui a été fait par le ministre de la fonction publique et par ses équipes. Maintenant, nous passons dans la deuxième phase parce que c’est les gens, ils sont fonctionnaires donc, il faut mettre en place un processus pour commencer à nettoyer cet aspect là. Et c’est ce qui est entrain d’être fait. Et aujourd’hui, nous sommes dans le processus de recrutement d’une société pour nous accompagner dans le processus de la biométrisation. Et nous espérons, le ministre de la fonction publique nous disait 3 mois, nous aurons le démarrage de la biométrisation et nous comptons faire ce travail là (…). De toutes les façons, comme vous le savez, pour rentrer à la fonction publique, c’est le concours. Mais comment est-ce que vous allez lancer un concours quand vous avez 14 mille non postés. Il faut déjà nettoyer, une fois que c’est nettoyé, maintenant commencer à ramener des nouvelles personnes. C’est ce travail qui est entrain d’être fait. Les recrutements seront faits par département. Nous allons utiliser la méthode, la transparence, c’est que je peux vous rassurer, ça prends un peut de temps. Pour faire un bon travail, on a la qualité des hommes, on a les infrastructures, et pour cela, il faut faire ces biométrisations, il faut nettoyer le fichier et il faut ramener du sang frais. Le moment venu, c’est ce que nous pensons et nous avons planifié » , a indiqué le premier ministre, Mohamed Béavogui.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

