Aboubacar Sylla à propos de Dubréka-Espress : ”Rusal n’est pas disposée à mettre le chemin de fer à notre disposition tout de suite”

En point de presse ce mercredi, 1er juillet, sur les mesures d’accompagnement liées à la pandémie (Covid-19), le ministre d’Etat en charge des Transports, Aboubacar Sylla Aboubacar Sylla a apporté quelques précisions relatives au retard pour la mise en circulation du train Dubréka-Express, tant attendu par les populations.

A l’en croire, le gouvernement à travers son département est toujours en négociation avec RUSAL qui est propriétaire de la voie qui doit être empruntée par ledit train.

« Aujourd’hui, tous les éléments sont réunis pour lancer ce train parce que nous avons tout matériel déjà sur place. Mais nous avons un problème de disponibilité du chemin de fer qui appartient à RUSAL, qui lui a été vendu, non pas mis en concession comme la voie empruntée par Conakry-Express (la voie du CBK), mais c’est une voie qui a été vendue définitivement à RUSAL. Donc cette voie est une propriété privée. C’est une voie qui appartient déjà désormais à RUSAL et qui lui a été cédée à vil prix il y a quelques années et elle appartient aujourd’hui à RUSAL. Cette société n’est pas disposée à mettre cette voie à notre disposition tout de suite, alors qu’on s’était engagé tout au début du processus. Si tout au début on avait su qu’il n’était pas possible d’emprunter cette voie pour mettre un train de passagers là-dessus, on n’aurait pas cherché à acquérir tout le matériel qui est déjà sur place (…) Néanmoins, les négociations se poursuivent avec RUSAL. »

Youssouf Keita