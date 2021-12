Retour annoncé de Dadis: ses partisans dans l’euphorie, à N’zérékoré

Les anciens présidents de la transition CNDD, Sekouba Konaté et Moussa Dadis Camara, sont désormais autorisés à rentrer dans le pays après plus de 10 ans d’exil forcé par le colonel-président Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort de Guinée..

A N’zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière, cette nouvelle est bien saluée par la population qui estime que cette décision des nouvelles autorités du pays est un geste d’apaisement et de réconciliation.

Déjà, plusieurs rumeurs circulaient sur le retour de Moussa Dadis Camara.Sa villa où il doit habiter à Kpama1, dans la commune urbaine de N’zérékoré, se trouve en pleine rénovation.

Sur place, nous avons rencontré une équipe qui surveille les travaux mais qui prépare aussi son arrivée.Attanas Kourouma est membre de la commission d’accueil et d’aménagement.

« Nous avons appris la nouvelle avec joie. Vous savez que nous avons longtemps attendu ce jour. Mais grâce au colonel Mamadi Doumbouya qui s’inscrit dans une logique de réconciliation, notre frère qui est un fils digne va signer bientôt son retour. On est tous mieux chez soi. Déjà ce matin, nous avons entamé une tournée dans les autres localités pour informer la population de l’arrivée de Moussa Dadis Camara. C’est une grande personnalité qui a géré le pays et qui mérite un accueil digne de son rang, » a expliqué le conseiller communal.

De son côté, Fassou Goumou, un homme très influent dans la région et qui préside la commission, a fait part de sa joie par rapport à la rénovation de la résidence de Moussa Dadis Camara.

« La rénovation, comme vous le constatez, est presque terminée. Mais la commission s’active pour les derniers réglages. Cette décision des nouvelles autorités vient à point nommé. On s’attendait déjà à ça. On ne peut que remercier les nouvelles autorités du pays. Dadis est un fils du pays et voilà pourquoi toute la population est contente « , dira Fassou Goumou.

Si l’arrivée de l’homme fort du CNDD est bien accueillie par la population, les ONGs de défense des droits de l’homme pensent, pour leur part, que cette décision de faire venir ces officiers permettra la tenue rapide du procès du 28 Septembre où plusieurs femmes ont été violées.

Sur la question, Attanas Kourouma rappelle que Dadis Camara se dit favorable à la tenue de ce procès. Car selon lui, ce procès permettra de blanchir Dadis.

« C’est de la responsabilité de la justice. Mais vous savez que Dadis a toujours dit qu’il est prêt à affronter la justice dans ce dossier. Dans tous les cas, nous nous réjouissons qu’il soit parmi nous, » a précisé l’élu local.

Dans la ville, la nouvelle de l’arrivée du président Dadis Camara crée de l’espoir chez la population après plusieurs manifestations et grèves de la faim pour exiger son retour sous l’ancien régime.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

