Retour d’Alpha Condé au pouvoir: « c’est possible », dit Kamissoko à l’AG du RPG (vidéo)

Après plusieurs mois sans se retrouver, ce samedi 4 juin 2022, le RPG Arc-en-ciel, l’ex parti au pouvoir, a repris ses assemblées générales hebdomadaires à son siège à Gbessia.

Plusieurs cadres du parti accompagnés des militants étaient présents à cette assemblée qui a été présidée par Lansana Komara. A tour de rôle, les responsables du parti sont passés pour donner quelques informations concernant le parti.

Prenant la parole, l’honorable Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau national du RPG Arc-en-ciel, partisan convaincu d’Alpha Condé, a d’abord émis des souhaits afin que l’ex-président Alpha Condé termine son mandat avant d’avancer que le RPG n’est pas d’accord avec le coup d’Etat du 5 septembre 2021.

« Je prie le Tout-Puissant Allah, le Créateur de cet univers afin qu’il crée des forces internes ou des forces externes pour amener le professeur Alpha Condé à terminer son mandat. C’est peut-être impensable mais c’est possible. Nous ne sommes pas d’accord avec le coup d’État, nous n’avons jamais été d’accord avec le coup d’État. Nous sommes d’avis pour avoir le pouvoir seulement par les élections et non par le coup d’État. Nous sommes choqués par ce coup d’État. On n’est pas d’accord », a-t-il lâché.

