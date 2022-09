Retour d’Alpha Condé : c’est (très) tendu entre Conakry et Ankara…

Après Abou Dhabi, Ankara. Rien ne va plus entre la Turquie et la junte au pouvoir en Guinée. C’est le moins qu’on puisse dire.

Selon plusieurs sources concordantes, le pouvoir de Mamadi Doumbouya exige depuis des jours le retour au pays de l’ancien président guinéen Alpha Condé, en convalescence à Istanbul.

Face à la mollesse de Ankara qui traîne les pas, des militaires ont fait irruption hier nuit dans l’enceinte des installations de Alport Conakry, une société turque, installée en Guinée sous Alpha Condé. Les soldats ferment temporairement la société et mettent tout le monde dehors. C’était sans compter avec la déterminations des Turcs qui ne cèdent pas aussi facilement. Après des tractations, Alport rouvre ses portes après des heures et les activités reprennent.

Selon nos informations, Mamadi Doumbouya a mis sur la balance les intérêts turcs en Guinée contre le retour rapide d’Alpha Condé au pays. Ce qui, selon des sources généralement bien informées, n’ébranlent guère Recep Tayyip Erdogan, l’un des dirigeants les plus puissants au monde qui a des amitiés solides avec Alpha Condé. C’est un secret de polichinelle de dire que la Guinée sous Alpha Condé était le chouchou du trio Russie-Chine-Turquie.

« La Turquie n’est pas les Émirats arabes Unis. Erdogan ne cède jamais facilement et a les gros moyens de sa politique. C’est un habitué des pressions. C’est un homme qui peut même résister à Poutine, aux Occidentaux et à Biden. Il ne lâchera pas si facilement Alpha Condé pour ne pas fâcher ses propres alliés qui tiennent encore à l’ancien président. Il ne le retournera pas. Et n’oubliez pas aussi que des chefs d’Etat amis à Alpha Condé vont beaucoup peser sur la balance. C’est peu probable que Alpha Condé retourne en Guinée maintenant. La société Alport a un contrat béton avec la Guinée. La mettre dehors sans management expose le pays à un long et ennuyeux procès. Je pense que Doumbouya n’a pas besoin d’ouvrir un autre front avec des pays amis. Sans compter que l’ancien président Alpha Condé n’a pas envie de rentrer en ce moment », lâche un observateur de la vie nationale.

Alpha Condé parti sans son passeport guinéen?

Les proches de l’ancien président sont formels : « on a soutiré son passeport et certains de ses habits quand il se rendait en Turquie par vol spécial ». Une nouvelle que rejettent avec force des dirigeants actuels, contactés par Mediaguinee.

D’autres informations -difficile à confirmer- indiquent que la junte pourrait dans les prochains jours sanctionner « le refus de coopérer » d’Alport « au profit des Saoudiens, qui seraient en embuscade ».

Dans les grands milieux de Conakry où le sujet est largement débattu, il se raconte que la junte qui réclame le retour d’Alpha Condé n’a pas adressé une note officielle à l’ambassade de Turquie à Conakry. Et dire que l’article de Jeune Afrique intitulé : « Guinée : Alpha Condé, un an après, derniers secrets d’un exlié » est passé par là n’est pas du tout exagéré…

Alpha Condé rentrera-t-il les jours prochains à Conakry? Bien malin qui y répondra.

Noumoukè S.