Retour d’Alpha Condé : le FNDC invite à ouvrir le procès des crimes de sang

🔴Communiqué🔴La coordination nationale du FNDC a pris acte du communiqué numéro 009 du CNRD, en date du 8 avril 2022, annonçant le retour en Guinée, de l’ancien président Alpha Condé après son séjour médical aux Émirats Arabes Unis.

La Coordination Nationale du FNDC, fidèle à ses principes et engagements, invite les autorités judiciaires à tout mettre en œuvre pour ouvrir, sans délai, le procès des crimes de sang afin de donner suite aux nombreuses plaintes et dénonciations faites par les familles des victimes de la lutte contre le 3ème Mandat et le collectif des avocats du FNDC contre Alpha Condé et ses sbires.

La Coordination nationale du FNDC interpelle le CNRD, le gouvernement et les autorités judiciaires à inscrire le traitement de ces dossiers parmi les actions prioritaires de la Transition afin de mettre un terme à l’impunité qui gangrène notre pays depuis belle lurette.

Ensemble Unis et Solidaires Nous Vaincrons

Conakry, 09 Avril 2022

La Coordination Nationale du FNDC