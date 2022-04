Retour d’Alpha Condé :  le RPG de Labé s’en réjouit, dédouane leur champion et tire à boulet rouge sur ses détracteurs

Le retour de l’ancien président guinéen, Alpha condé, apes près de 3 mois passé aux Emirats Arabes unis, pour des soins, réjouit à plus d’un titre le bureau fédéral du RPG arc-en-ciel de Labé. Les cadres du parti jaune de la capitale du foutah Djallon, signifient aux détracteurs de leur champion que la place du président déchu n’est pas la prison.

Parti de la Guinée le lundi 17 janvier 2022, le président déposé le 05 septembre dernier, a foulé contre toute attente, le sol de la Guinée qu’il a dirigé pendant 11 ans, après 2 mois 3 semaines et un jour. Un retour qui satisfait le secrétaire politique du RPG arc-en-ciel de Labé.

« Nous sommes très, très satisfaits de son retour à Conakry. Nous remercions Dieu par ce qu’il est parti pour se faire soigner. Il est revenu en bonne santé, c’était notre grand souhait. Et comme il est revenu, il est chez-lui, il est un guinéen comme tout autre. A tous les militants et sympathisants du RPG, notre grand Fama est rentré en bonne santé, personne ne doit être inquiet » affirme Mamadou Doumbouya.

Pour notre interlocuteur, contrairement à ce que pensent les détracteurs de l’ancien président, Alpha Condé n’a jamais eu l’intention de prendre la poudre d’escampette.

« Nous n’avons pas du tout peur pour ceux qui sont en prison et pour le Pr. Alpha Condé. Pour le cas du Pr. Alpha Condé, j’ai même suivi leur déclaration, ils ont dit qu’il sera traité de la bonne manière et il sera respecté en tant qu’ancien président de la république. Donc il est venu, si effectivement, il est reproché de quelque chose, il va se défendre, mais ce n’est pas comme les gens pensaient, qu’il a fui, non, Alpha avait dit d’ailleurs que si ce n’était pas à cause de sa maladie, il n’allait pas sortir de la Guinée », a souligné Mamadou Doumbouya.

Parlant des supposés crimes commis pendant ses 11 ans au pouvoir, le secrétaire politique du RPG arc-en-ciel de Labé indique que cette responsabilité n’incombe pas à Alpha Condé.

« Ceux-là qui pensent que maintenant sa place est en prison, ils se trompent, il ira en prison pourquoi ? Pour avoir gérer le pays ? Je ne dis pas qu’il n’y pas eu de crimes, mais c’est Alpha qui est parti tirer sur les gens ? Même s’il était à la commande, n’oubliez pas que chaque département a un chef, il y a le ministre de la sécurité et celui de la défense. Ce sont eux qui doivent d’abord répondre, après eux, peut-être viendra son tour », a-t-il fait savoir.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

