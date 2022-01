Retour de la dépouille de Aminata Touré: témoignages de la ministre de l’Action sociale

Décédée des suites de maladie au Maroc, la dépouille mortelle de l’ancienne maire de la commune de Kaloum a regagné la Guinée hier lundi 17 janvier 2022. Présente à l’aéroport international Ahmed Sekou Touré, Aïcha Nanette Conté, ministre de l’Action sociale et de la Promotion féminine et de l’Enfance rend hommage à la défunte. Pour elle, Aminata Touré est une femme qui savait ce qu’elle voulait.

« Nous sommes là avec beaucoup d’émotion pour soutenir la famille, représenter tous nos collègues membres du gouvernement mais également présenter nos condoléances à la famille. Dire qu’ils ne sont pas seuls dans cette douleur et que nous sommes de cœur avec elle. Et également prier pour le repos de l’âme de notre sœur. Dieu nous l’a donnée et Dieu l’a reprise. Seule sa volonté s’est accomplie. Nous allons continuer à soutenir la famille pour les réconforter et également ses collègues de la commune de Kaloum, le peuple de Kaloum et tout le peuple de Guinée. Seules nos prières vont l’accompagner et non nos larmes. Aminata Touré était une battante. Une femme qui a su s’imposer dans les cœurs des habitants de Kaloum au point de venir battre tout le monde sur le terrain de la mairie et la remporter. Une femme qui savait ce qu’elle voulait et mettre tous les atouts de son côté pour arriver. J’espère que nous autres qui sommes encore ici bas, nous les femmes, nous allons retenir d’elle et pouvoir nous battre vraiment pour avancer. Pour trouver vraiment les moyens pas financiers seulement mais également les aptitudes pour pouvoir faire notre propre promotion comme elle l’a fait », a-t-elle indiqué.

Plusieurs personnalités étaient présentes à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré pour accueillir la dépouille de Mme Camara Aminata Touré.

Christine Finda Kamano