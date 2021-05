Retour des citoyens sur les lieux déguerpis : ”ils risquent des poursuites judiciaires” (Tibou Kamara)

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie et des PME, Conseiller personnel du chef de l’État et Porte-parole du Gouvernement guinéen, Tibou Kamara, est monté au créneau contre les citoyens qui se hasarderaient à revenir sur les espaces publics qui ont fait l’objet de déguerpissement. Si toutefois ils reviennent à nouveau sur les lieux, ils risquent des poursuites judiciaires ou des amendes. Il l’a fait savoir jeudi 20 mai 2021, lors du compte rendu de conseil des Ministres, au siège de la Cellule de Communication du Gouvernement.

« Au lendemain de cette opération, il y a eu un communiqué conjoint du ministre de l’Habitat et je crois avec le Gouverneur de la ville de Conakry mettant en garde les populations qui avaient été déguerpies des différentes occupations des domaines et des terrains appartenant à l’État de ne pas s’y installer à nouveau sous peine d’être déguerpi une nouvelle fois et même avec la menace des poursuites et aussi de rembourser ou de payer les frais liés à cette nouvelle opération de déguerpissement du fait de la récidive qui a été constatée. », dit Porte-parole du Gouvernement, Tibou Kamara. Et d’ajouter ceci :

« Au niveau de l’Habitat, il y a une brigade qui est mise en place pour sillonner les domaines qui ont été libérés pour voir s’ils ont été réoccupés ou non, pour pouvoir assurer la continuité et la pérennité, parce que c’est de ça qu’il s’agit…Rassurez-vous, ce n’est pas un feu de paille, l’opération telle que nous l’avons décrite, bien sûr en faisant la part des choses, continuera et il n’y a pas de risques de réinstallation, en tout cas ceux de l’État qui ont été libérés. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08