Retour en prison de Kassory, Oyé et Diané: le procureur Aly Touré a exigé qu’ils payent les cautions sur place (source)

On en sait un peu plus sur la raison du retour en prison hier des anciens Premier ministre et ministres du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui. Malgré la décision du juge d’instruction qui a autorisé leur libération sous caution.

Selon nos informations, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), Aly Touré a interjeté appel contre leur libération au motif qu’il exige à ce que Kassory, Fofana, Oyé Guilavogui (censés payer pour caution chacun 20 milliards de francs guineens) et Dr Mohamed Diané (30 milliards de francs guineens) payent tous leurs cautions en émettant les chèques sur place avant de quitter la prison. Pourtant, s’est indignée la même la source, tous ceux qui ont été libérés sous caution à la Crief, ce sont des délais qui leur ont été accordés. D’autres deux mois ou plus.

